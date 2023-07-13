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2男狂按10分鐘門鈴討債 法官：僅屬惡作劇判無罪

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹黃姓男子和鄭姓男子與楊姓男子有債務糾紛，去年7月13日晚間10時許，黃、鄭2人前往楊男母親家中討債，並輪流按壓、長按門鈴，讓楊母心生畏懼，憤而提告2人強制罪。法官認為，黃、鄭未持任何器械，僅以徒手按壓門鈴，且10分鐘僅按壓數次，其行為至多僅屬於惡作劇範疇，難認具違法性，最後判2人無罪。

判決書指出，黃男、鄭男與楊姓男子有債務糾紛，多次要債未果。去年7月13日晚間10時許，黃、鄭兩人前往楊母家中索討債務，一開始由鄭男按壓門鈴，楊母開門查看後，看見2人便不予理會返回屋內，黃、鄭見狀，便輪流按壓、長按門鈴。

「他們一直來我這邊，我會害怕，我居住的不安全啊」，楊母主張，黃、鄭兩人行為已妨害她及家人休憩及居住安寧權利，憤而提告2人強制罪。

黃、鄭兩人坦承，確實有到楊母家中，因為向楊男討債不成，才會到楊母住家，但楊母待在屋內並未出來與他們碰面，他們希望楊母出來談判，才會斷斷續續按壓門鈴。

法官審理，黃、鄭兩人斷斷續續按壓門鈴，並非長時間持續長按門鈴製造噪音，且僅按壓數次。黃、鄭未持任何器械，僅站在門外，其行為至多僅屬於惡作劇範疇，難認具違法性，最後判兩人無罪。

黃、鄭2男前往債務人母親家中討債，並輪流按壓、長按門鈴，法官認為僅屬於惡作劇範疇判無罪。示意圖／Pexels
黃、鄭2男前往債務人母親家中討債，並輪流按壓、長按門鈴，法官認為僅屬於惡作劇範疇判無罪。示意圖／Pexels

門鈴 討債 債務

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