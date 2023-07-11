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台北市長電視辯論未獲邀突襲鬧場 蘇煥智因這點不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

去年九合一選舉期間，三立電視與TVBS共同舉辦台北市長選舉電視辯論會，僅邀請國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊，代表台灣維新黨參選的前台南縣長蘇煥智不滿未獲邀，由競選辦公室朱姓工作人員借來三立員工服，潛入現場鬧場，事後挨告無故侵入建築物罪。由於蘇、朱兩人是為了抗議待遇不公，台北地檢署認為不符合「無故」侵入的主觀犯意，今將兩人不起訴。

去年11月5日，三立和TVBS承租北市信義區台北國際會議中心共同舉辦台北市長選舉電視辯論會，卻只邀請蔣、陳、黃三強參加辯論，代表台灣維新黨參選台北市長的蘇煥智獲悉後，率同支持者前往現場抗議。

不僅如此，蘇煥智疑似教唆競辦朱姓工作人員，穿著借來的三立電視員工服裝，於當天下午1點20分許，先潛入會場，稍晚2時許伺機衝上發言台，先拿走民進黨陳時中的麥克風被制止，又繼續試圖拿走無黨籍黃珊珊的麥克風，最後被員警架出會場，事後三立、TVBS聯名對蘇、朱兩人提告。

蘇煥智到案後辯稱，自己是為了抗議電視辯論會不公平，因為全部候選人共有12位，主辦單位只邀請3位，已違反公平正義原則，加上他到現場時會場還沒管制，才走進去抗議。朱男也辯稱，他認為辯論會是公開場合，也沒看到禁止進入的標示，自己雖然走上發言台，但未干擾活動進行，講到一半便被維安人員帶走。

檢察官參酌蘇煥智提供的法院裁定、中選會及NCC公函及朱男臉書聲明，認定2人行為雖不妥，但目的是為了抗議電視辯論會不公，因此並非「無故」侵入建築物，依罪證不足將2人不起訴。

代表台灣維新黨參選台北市長的蘇煥智，去年11樂因不滿電視辯論會未獲邀，竟派員潛入會場鬧事抗議，獲北檢不起訴。記者楊正海／攝影
代表台灣維新黨參選台北市長的蘇煥智，去年11樂因不滿電視辯論會未獲邀，竟派員潛入會場鬧事抗議，獲北檢不起訴。記者楊正海／攝影

蘇煥智 辯論會

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