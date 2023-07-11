收到再議卷！五億生墜樓案 台中高分檢：盡速審酌

身價五億元賴姓高中生墜樓案，檢方在上月底偵結，起訴夏姓配偶涉犯偽造文書罪，殺人罪不起訴，賴母委任律師4日到台中地檢署遞狀再議，理由以死亡動機等三大方向質疑，其中賴生啤酒罐有驗出麻醉藥「利多卡因」成分，來源不明，希望檢方透過再議查明，台中高分檢表示，今已收到卷證，將分案審酌。

台中高分檢主任檢察官吳萃芳說，五億高中生之母的再議案件，台中高分檢已收到台中地檢署的案卷，已分案給富有偵辦經驗的檢察官，將盡速審酌此案偵查是否完備。

吳萃芳也說，二審檢察署有關再議案件的書類，都是以檢察長名義製作，因此再議案件的審查，都是經二審檢察官、主任檢察官、檢察長，層層研究、討論、檢視、審查的團隊辦案模式為之。

她說，能在二審檢察署任職的檢察官，都是已在地檢至少十餘年以上偵查、蒞庭辦案績優、受肯定的檢察官才可能有機會至二審檢察署，擔任檢察官以上的職位。因此，本署也是富有偵查辦案經驗的檢察團隊，希望能對此案盡心、依法處理。

最高檢察署檢察總長邢泰釗因此案國人關注，7日時彙整相關國人意見，發交給台中高分檢指派富有偵查經驗的檢察官，依刑事訴訟法規定，予以審酌偵查是否完備，以安定民心，也將調查結果，陳報台灣高檢署、最高檢察署。

賴母委任律師許哲維上月26日收到處分書後，昨早前往台中地檢署遞狀，聲請再議，再議書狀分為三大方向，針對不起訴處分書中賴生死因的動機、遺體傷勢疑點，以及案發現場的採證，提出疑問。

賴姓高中生5月4日在北屯區大樓墜落身亡，台中地檢署上月21日偵結，26歲夏姓配偶被控涉嫌殺人罪，不起訴，但無結婚真意，與賴生到戶政所登記結婚一事，被認定偽造文書，依法起訴。

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