吞南瑤宮香油錢 公務員重判5年

南瑤宮。圖／報系資料照 彰化市公所設有全台唯一「寺廟室」管理15間廟宇，該單位周姓女職員自稱老公中風，家計入不敷出，私吞南瑤宮519萬元香油錢，被依貪汙罪起訴。法院一審以周女非公務員，改依侵占公有財物罪判她3年10月，二審認為周是寺廟室辦事員，屬於公務員，撤銷改依貪汙罪判5年2月，全案可上訴。

彰化地檢起訴指出，周女1984年起擔任公所僱員，2015年起在公所寺廟室任辦事員，管理「南瑤宮」賽錢箱等業務，屬於法定職權的公務員，南瑤宮信眾捐獻等收入，應繳入市公所專戶，屬公有財物。

檢方查出，周女因公務收取各宮廟現金，未依規定入庫反而放進自己口袋，2017年2月至2020年11月期間，共侵占公款519萬餘元，公所內部抽查民眾寄來的現金已開收據卻未納入公庫，周女見東窗事發，主動到廉政署自首。

檢方訊時，周女坦承2017年起家庭收入不敷使用，缺錢時就會挪用公款；因先生吸毒進出監獄，出獄後2015年中風，家中剩她賺錢，侵占的款項用在生活開銷、醫療費用。

檢方偵結後，依貪汙治罪條例侵占公有財物罪嫌起訴周女。

彰化地院一審指出，南瑤宮原始出資、設立者非國家或地方政府，歷年香油錢、點燈費是信徒捐給廟方，而非國家或地方政府，彰化市公所僅為寺廟「管理人」，其設立專戶是南瑤宮財物，非公共財物。

一審認為，周女為公所管理寺廟私經濟行為雇用的人員，實質為寺廟雇用，將她列為刑法上之公務員不合理，改依公益侵占罪判3年10月。

台中高分院二審認為，彰縣府依監督寺廟條例，將南瑤宮移交公所管理，管理員待遇比照公務人員，認定周女屬於公務員，改依公務員侵占公用財物罪判周女5年2月，褫奪公權3年。