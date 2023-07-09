聽新聞
test
0:00 / 0:00

吞南瑤宮香油錢 公務員重判5年

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

南瑤宮。圖／報系資料照
南瑤宮。圖／報系資料照
彰化市公所設有全台唯一「寺廟室」管理15間廟宇，該單位周姓女職員自稱老公中風，家計入不敷出，私吞南瑤宮519萬元香油錢，被依貪汙罪起訴。法院一審以周女非公務員，改依侵占公有財物罪判她3年10月，二審認為周是寺廟室辦事員，屬於公務員，撤銷改依貪汙罪判5年2月，全案可上訴。

彰化地檢起訴指出，周女1984年起擔任公所僱員，2015年起在公所寺廟室任辦事員，管理「南瑤宮」賽錢箱等業務，屬於法定職權的公務員，南瑤宮信眾捐獻等收入，應繳入市公所專戶，屬公有財物。

檢方查出，周女因公務收取各宮廟現金，未依規定入庫反而放進自己口袋，2017年2月至2020年11月期間，共侵占公款519萬餘元，公所內部抽查民眾寄來的現金已開收據卻未納入公庫，周女見東窗事發，主動到廉政署自首。

檢方訊時，周女坦承2017年起家庭收入不敷使用，缺錢時就會挪用公款；因先生吸毒進出監獄，出獄後2015年中風，家中剩她賺錢，侵占的款項用在生活開銷、醫療費用。

檢方偵結後，依貪汙治罪條例侵占公有財物罪嫌起訴周女。

彰化地院一審指出，南瑤宮原始出資、設立者非國家或地方政府，歷年香油錢、點燈費是信徒捐給廟方，而非國家或地方政府，彰化市公所僅為寺廟「管理人」，其設立專戶是南瑤宮財物，非公共財物。

一審認為，周女為公所管理寺廟私經濟行為雇用的人員，實質為寺廟雇用，將她列為刑法上之公務員不合理，改依公益侵占罪判3年10月。

台中高分院二審認為，彰縣府依監督寺廟條例，將南瑤宮移交公所管理，管理員待遇比照公務人員，認定周女屬於公務員，改依公務員侵占公用財物罪判周女5年2月，褫奪公權3年。

侵占 公務員 南瑤宮

延伸閱讀

高雄1歲男童遭虐打癱瘓 生父重判8年10月

高雄苦命小兄弟遭父母凌虐1癱1死 狠父先重判8年10月

吞南瑤宮519萬香油錢 「寺廟室」女公務員貪汙下場慘了

蔡總統姪子主任檢察官蔡元仕 獲檢審會推薦從一審調升二審

相關新聞

吞南瑤宮香油錢 公務員重判5年

彰化市公所設有全台唯一「寺廟室」管理15間廟宇，該單位周姓女職員自稱老公中風，家計入不敷出，私吞南瑤宮519萬元香油錢，...

詐騙理由換了「姪女有難需匯錢」 老翁深信不疑差點丟老本

桃園1名75歲涂姓老翁接獲友人來電，佯稱其姪女欠債急需10萬應急，否則將遭到不測，行員關懷提問時發覺有異，立即聯繫警方到...

傘兵秦良丰5年來首次獨自下階梯 父吃「淚水便當」超感動

陸軍航特部下士秦良丰5年前跳傘發生意外，墜落地面後奇蹟生還，但脊椎神經受傷，至今仍在復健，今天他在沒撐拐杖、也沒人攙扶的...

高雄夫妻偷娃娃機台獎品 到案後丈夫又多1罪

高雄蘇姓夫妻在夾娃娃機店夾不出機台內的獎品，伸手進機台內，涉嫌偷走獎品逃逸。警方追查數月，查出他們涉案，並發現蘇姓男子涉...

跨局處合作加科技執法 南市查獲4起非法棄置廢棄物法辦

為掌握廢棄物源頭管理、最終流向，台南市政府成立非法棄置跨局處專案小組，由副秘書長邱忠川擔任召集人，持續分析環保犯罪行為模...

高雄1歲男童遭虐打癱瘓 生父重判8年10月

高雄23歲吳姓男子不滿被1歲兒子影響睡眠，以塑膠棍朝頭部、大腿痛毆，或用菸蒂觸燙致男童腦傷癱瘓，高雄地院依對未滿18歲之...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦