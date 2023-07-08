吞南瑤宮519萬香油錢 「寺廟室」女公務員貪汙下場慘了

彰化市公所設有全台唯一「寺廟室」管領15間廟宇，單位周姓女職員自稱老公中風，家計入不敷出，私吞南瑤宮519萬元香油錢被依貪汙罪起訴，法院一審以周女非公務員，改依侵占公有財物罪判她3年10月，二審認為周是寺廟室辦事員，應為公務員，撤銷改依貪汙罪判她5年2月，可上訴。

彰化地檢起訴指出，周女1984年起擔任彰化市公所僱員，2015年起在公所寺廟室擔任辦事員負責管理「南瑤宮」賽錢箱開啟作業簽辦、油香入庫、信徒均贈金牌造冊，是有法定職務權限之公務員，且南瑤宮來自信眾捐獻、光明燈錢等收入，應繳入彰化市公所專戶，屬公有財物。

檢方查出，周女因公務收取各類宮廟現金，卻未依規定入庫反而放進自己口袋，累計2017年2月3日至2020年11月23日間，一共侵佔彰化市公所公款高達519萬5943元及人民幣1000元，後來公所內部抽查發現民眾寄來的現金已開收據卻未納入公庫，周女見東窗事發主動到廉政署自首。

檢方訊時，周女坦承2017年起家庭收入不敷使用，遇到缺錢時就會挪用公款，周還說，因先生吸毒進出監獄，出獄後2015年中風，家中剩她1人賺錢，經濟負擔很重，並表示侵占的款項都是用在一班生活開銷、醫療費用等，偵結依貪汙治罪條例侵占公有財物罪嫌起訴她。

彰化地院一審指出，彰化市公所管理的南瑤宮，其原始出資、設立者非國家或地方政府，歷年香油錢、點燈費是信徒捐幾支付給廟方，捐助對象非國家或地方政府，而應是廟方（非法人團體）所有，彰化市公所僅為寺廟「管理人」非所有人，其設立專戶是南瑤宮的財物，非公共財物。

一審認為，周女僅是彰化市公所擔任南瑤宮管理人，為管理寺廟私經濟行為而雇用的人員，實質應為寺廟雇用她，也不牽涉國家人事經費支出，將她列為刑法上之公務員不合理，變更起訴法條後改依公益侵占罪判周女3年10月。