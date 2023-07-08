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5億高中生案有疑點 重新審酌

聯合報／ 記者蔣永佑／台北報導

台中5億高中生命案因家屬及社會大眾仍有疑慮，檢察總長邢泰釗已發交台中高分檢派員審查偵查過程是否完備。記者陳宏睿／攝影
台中5億高中生命案因家屬及社會大眾仍有疑慮，檢察總長邢泰釗已發交台中高分檢派員審查偵查過程是否完備。記者陳宏睿／攝影
台中賴姓5億元高中生墜樓死亡案，台中地檢署上月偵結，夏姓配偶殺人部分事證不足，僅起訴偽造文書罪，但家屬對死因仍緊咬不放，質疑死者喝過的啤酒罐和現場垃圾桶內衛生紙，均有麻藥「利多卡因」成分，決定聲請再議。檢察總長邢泰釗將全案發交台中高分檢，指派富有經驗的檢察官審酌偵查是否完備，結果會陳報台高檢及最高檢。

檢方對夏姓配偶殺人罪處分不起訴，死者母親委任律師對此提出再議，理由包括啤酒罐被驗出「利多卡因」成分，但來源不明，希望檢方重啟調查。

中檢表示，此案相關查證和結果，均在不起訴處分書中詳細說明，檢察官收到再議意見後，一併送交台中高分檢。

檢方調查，死者墜樓後第一時間，警方鑑識人員就到場採集檢體，查扣現場的啤酒罐、飲料罐及垃圾桶內物品，發現死者與夏男飲用的啤酒罐內，均留有微量利多卡因；另外，現場垃圾桶內的便條紙、衛生紙、濕紙巾也驗出該成分，及夏男、夏男胞兄、夏男胞兄女友的DNA

檢方認定，利多卡因會在部分止癢藥膏等成藥出現，不排除啤酒罐會驗出是受到汙染導致，且根據法醫研究所鑑定報告，死者血液、尿液、胃內容物均無利多卡因反應。

檢方為求慎重，還函詢台灣大學法醫研究所，其鑑定意見也認為回覆，綜合案發現場物品僅有微量利多卡因，以及死者體內未檢出利多卡因等事證，判斷死者不可能因攝入利多卡因，而導致昏迷或死亡。

衛生紙 殺人 配偶 檢察官 邢泰釗 偽造文書 檢察總長 DNA

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