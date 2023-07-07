無償接受88會館招待...檢察官黃錦秋移送懲戒法院 最重將被免職

警政署前政風室主任、現任高檢署檢察官黃錦秋，被控邀約偵辦地下匯兌業者郭哲敏案的新北地檢檢察官王涂芝，赴郭開設的「88會館」及「睿森銀樓」私人招待所，無償接受招待，遭移送檢察官評鑑委員會評鑑。檢評會報告今天出爐，認為黃錦秋確有前往「88會館」無償接受招待，事後還要求王凃芝改口稱「未前往」，意圖卸責，違反檢察官倫理規範「廉潔自持，謹言慎行，致力於維護其職位榮譽及尊嚴」之規定，情節重大，報請法務部移送懲戒法院職務法庭審理，最重可免除職務。

至於王凃芝部分，檢評會認為，王凃芝分發桃園地檢署擔任檢察官時，黃錦秋為當時主任檢察官，對其多所照顧，二人亦師亦友，多年來常有聯繫，王凃芝因此對黃錦秋十分信任 ，所以才會受邀前往私人招待所，由於現場出席者均為檢警人員，導致王凃芝警覺性降低，事後又坦承面對，態度良好，無懲戒之必要，將報法務部交付檢審會審議 。

高檢署調查報告指出，王涂芝因與黃錦秋前曾共同在桃園地檢署服務，有10年交情，信任黃錦秋始受邀至「88會館」及「睿森銀樓」地下室私人招待所，但這兩處所非一般公眾得出入，且未付費接受招待，難認無瑕疵。

據調查，王涂芝因前與內政部警政署政風室有合作偵辦「線上立破」偽造文書案，2019年12月30日受邀參加政風室2020年1月17日在極品軒餐廳尾牙。餐會結束後，黃錦秋邀請與會者續攤唱歌，步行前往原預定的「中華錢櫃」KTV。

經政風室人員告知「中華錢櫃」無包廂，要改往「板橋錢櫃」616包廂，一群人在中華錢櫃KTV前站立等車，刑事局前副局長黃建榮稱改前往信義區歡唱，遂分批搭車前往，王涂芝於車上詢問實際唱歌地址後，將地址「松勤路88號」傳送給友人，請友人於唱歌結束後至該址接返，王涂芝晚間11時21分許離開。

當日進入郭哲敏（綽號小明）有「88會館」者，有黃建榮、黃錦秋、王涂芝、李家豪、岳朱慶、黃瑜芬、陳聖育、鄭建國、王郁茹等9人，當日無場所經理或業者進入，續攤唱歌無人付費，由「88會館」無償招待上開人員。