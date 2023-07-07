檢察總長指示大選查察3重點：賭盤、境外勢力、AI深偽

檢察總長邢泰釗今前往高雄地檢署，慰勞雄檢九合一選舉查察辛勞，同時以「維護選舉公正性是檢察官責無旁貸的職責」、「確保在台灣民主選舉中，發揮影響力、做出決策的，是台灣人民」，作為明年初總統及立委大選選舉查察的最高指導原則，指示應以選舉（網路）賭盤、境外勢力介入大選及AI結合深偽技術妨害選舉作為3大查察重點。

邢泰釗表示，明年初即將到來的正副總統暨立法委員選舉，牽涉到國際地緣政治，各方勢力均可能試圖以不正當手段介入影響這次選舉，而檢方選舉查察工作就是維護選舉公正性，「讓台灣人民不受外在不正當手段的影響，依其自由意志，行使投票權。」

因此，邢泰釗指示上述明年二合一大選檢方查察工作3大重點為：選舉（網路）賭盤、境外勢力以不正當手段介入國內選舉，以及利用人工智慧深偽技術製造假訊息妨害選舉公正性。檢方將祭出最高2000萬元的高額檢舉獎金，鼓勵民眾檢舉，以最快、最有效的方式打擊以上述手法妨害大選公平性的行為。

面對有心人士可能利用AI人工智慧結合深偽技術散布不實影音、影像來影響選舉，最高檢察署日前已製作「AI生成或深度偽造(DEEP FAKE)影音、圖片、文字妨害選舉公正案件偵查要領彙編」，作為檢察官偵辦參考依據。