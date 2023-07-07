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日本核監管機構批准了 東電將可開始排放百萬噸福島核廢水

塵爆案呂忠吉要侯友宜道歉 新北市府稱尊重判決

中央社／ 宜蘭7日電

八仙塵爆案主辦公司負責人呂忠吉今天服刑期滿出獄，接受媒體聯訪時，要求時任新北市副市長侯友宜好好面對，向家屬道歉；新北市政府說，須尊重司法判決。

呂忠吉表示，侯友宜派局處首長出面說他脫產，「我哪裡脫產？」他還主動告訴檢調，哪邊還有錢沒扣到可去扣。

他說，當初是誰教八仙樂園拿出一筆錢，助八仙樂園製造苦主形象，侯友宜必須說清楚，新北市府承認有違法事實，懲處也是事實，為何侯友宜不肯向家屬和被害人道歉。

「侯友宜一定要道歉」，呂忠吉表示，八仙樂園這處場地違法多年，新北市府知情也承認錯誤，但侯友宜自稱重情重義重承諾，卻連關公都騙，還要選總統，「這不是請鬼拿藥單？」

他說，侯友宜日前還在講「江湖在走，信守要有」，侯友宜的信守承諾在哪。侯友宜做錯事死不認錯，「我以後絕對會如影隨形」，用很多讓侯友宜想不到的方式，才能讓侯友宜有壓力，他只要求侯友宜好好向家屬道歉。

至於如何賠償新台幣4億元，呂忠吉表示，應不只4億元，「我一定是還不出來」，他名下沒錢，只能扣勞動所得，但要如何還4億元。

新北市府說，該負責的人須以誠懇態度面對並負起責任，才不會再造成受害者與家屬更多傷害。

全案緣於瑞博國際整合行銷有限公司、玩色創意國際有限公司民國104年6月27日在八仙樂園辦彩色派對，發生粉塵爆炸，造成15人死亡、400多人輕重傷，呂忠吉判刑5年定讞。

民事求償部分，台灣士林地方法院今年4月判決呂忠吉等應賠償4億588萬餘元，中華民國消費者文教基金會另代替其他337名受害者提起72億餘元團體訴訟案，仍在士院審理。

侯友宜 八仙樂園 八仙事件

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