替「白狼」張安樂保勞保或健保？ 兒媳皆不知 法官超訝異

統促黨總裁「白狼」張安樂被控收受政治獻金未如實申報，涉犯政治獻金法、業務侵案等多罪，台北地方法院審理後僅依稅捐稽徵法、刑法使公務員登載不實判張安樂8月徒刑，得易科罰金。案經上訴，因一審判未扣案的華夏大地旅行社因張與兒子張瑋、媳婦王姝茵的違法行為而取得71萬餘元沒收，台灣高等法院昨傳張瑋、王姝茵訊問細節，詎料兩人都說「記不得了」。

同案被告包括張安樂（75歲）的兒子張瑋與前、後任統促黨主席李新一、張馥堂、黨工張陳淑媜、張瑋的妻子王姝茵。

台北地檢署起訴指出，統促黨2006年間成立時，未設政治獻金專戶，張安樂與前任黨主席李新一、黨工張陳淑媜卻收受個人捐贈的政治獻金，犯政治獻金相關舊法。此外，張瑋所經營的「華夏大地」旅行社專接中國旅行團，旅行社2010年11月辦公司登記時，張瑋向友人借款600萬元作登記資本，涉嫌驗資不實、犯公司法、違反商業會計法、偽造文書罪。檢察官也指控張安樂、張瑋、王姝茵聯合侵占「華夏大地」旅行社的資產1389萬元；2014年、2015年由韜略公司匯給華夏大地旅行社的896萬元，也遭挪用，涉犯業務侵占罪。

張安樂還被控指示張瑋、王姝茵以「華夏大地」旅行社名義承租10輛小貨車，交由統促黨黨工胡大剛無償調度，卻申報租金支出；張安樂匯款給大陸黃姓台商，犯違反銀行法等罪。檢方的指控繁複，但北院審理後，認為無從認定張安樂知悉統促黨依法申報成立捐贈政治獻金專戶「前」，已收過政治獻金，認定張他未違法，僅依違反稅捐稽徵法、刑法使公務員登載不實2罪判8月得易科罰金之刑。

華夏大地旅行社違反公司法，張瑋犯業務侵占、業務登載不實、違反商業會計法，一審判決有罪，但被控地下匯兌違反銀行法部分無罪。王姝茵被控犯業務侵占、違反銀行法部分，判決有罪；黨工陳淑媜則判應執行6月徒刑，得易科罰金18萬元；統促黨前、後任主席李新一、張馥堂無罪。北院合議庭認為張瑋、王姝茵另有相關案件繫屬法院審理，有併案可能性，依最高法院見解，未對他們定應執行刑。

高院先前開庭時，張瑋表示未參與地下匯兌，王姝茵則說是張瑋叫她存提款、轉匯，沒有告知是來自何處的錢。案件中的華夏大地旅行社為「參與人」，一審宣告沒收71萬元，高院6日開庭時，法官詢問夫妻倆張安樂未任職，何以2015至2017年申報營業稅支出？10輛車給統促黨使用卻列營業支出逃漏營業所得稅？法官再問2015年2月4日申報張安樂為被保險人的投保申報是否為王姝茵經辦？王女答稱「我不記得」

法官說「經辦，不是問妳是不是妳填的」王姝茵仍表示「沒有印象」。法官提示2022年12月12日準備程序時的說法，當時王姝茵表示是根據張瑋的指示，給會計申報資料，如非經辦，為何要請會計填寫？