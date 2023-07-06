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蔡總統姪子主任檢察官蔡元仕 獲檢審會推薦從一審調升二審

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

總統蔡英文的姪子蔡元仕曾是司改國是會議司改委員。圖／聯合報系資料照片
總統蔡英文的姪子蔡元仕曾是司改國是會議司改委員。圖／聯合報系資料照片

法務部檢察官人事審議委員會明天討論二審主任檢察官及二審檢察官人選，檢審會9位民選委員今天以聯合聲明公布推薦名單，9名調升二審主任檢察官、27名調升二審檢察官人選出爐，總統蔡英文的姪子蔡元仕在列，明天提交檢審會。

聲明說，調升二審主任檢察官缺額經核定為6位，依規定提名1.5倍即9人，有填申請調升者共11位，經逐一討論二輪投票，推薦人選依期別排序是羅建勛（23期）、侯千姬（24期）、蔡國禎（24期）、李叔芬（28期）、黃和村（28期）、陳傳宗（29期）、吳慧蘭（33期）、陳幸敏（34期）、吳義聰（36期）。

至於調升二審檢察官推薦部分，經核定為17位，也依規定提名1.5倍即26人，有填申請調升二審檢察官者共27位，因1人已核定調二審辦事，剩餘26位，經全體民選委員逐一討論後決議全數推薦。

推薦名單依期別排序是李山明（34期）、黃士元（36期）、周文祥（36期）、陳燕瑩（37期）、王怡仁（37期）、鍾曉亞（38期）、許景森（38期）、李芳瑜（38期）、張安箴（39期）、張惠菁（39期）、黃正雄（40期）、侯靜雯（40期）、陳舒怡（40期）、洪三峯（40期）、蔣志祥（40期）、許嘉龍（40期）、黃莉琄（40期）、徐則賢（41期）、吳協展（41期）、林俊傑（41期）、鄧定強（42期）、蔡元仕（42期）、王聖涵（42期）、邱文中（42期）、聶眾（43期）、鄭益雄（44期）。

這份名單中，張惠菁是士林地檢署襄閱主任檢察官，聶眾是新北地檢署襄閱主任檢察官，蔡元仕是士林地檢署主任檢察官；蔡元仕曾是司改國是會議司改委員，擅長公訴論告業務，是總統蔡英文的姪子。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

蔡英文 法務部 檢察官

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