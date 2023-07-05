前妻離婚前與男泡湯被提告求償 法院因這理由判免賠

鍾姓男子以前妻還沒和他離婚前，與陳姓男子在溫泉旅店共同使用湯屋，侵害配偶權，向兩人求償連帶賠償100萬元。只是鍾男與前妻協議離婚時，約定不得再向他方請求婚姻關係存續期間所受損害賠償，基隆地方法院審理後駁回告訴。全案可上訴。

判決指出，鍾男2010年間結婚，2022年經法院調解離婚，並在同年8月12日辦理離婚登記。鍾男指控前妻與陳男2021年4月間到新北市萬里區一家溫泉旅店共同使用1間湯屋，當時他與前妻還有婚姻關係，因配偶關係身分法益受侵害，精神承受極大痛苦，向前妻和陳男請求連帶賠償100萬元。

鍾男說，前妻與他分居期間，與兩人的未成年子女同住，陳男常前往前妻住處，應知前妻當時尚未離婚。陳男辯稱，認識鍾男的前妻時，對方單獨與子女居住，直到2021年中才知她仍未離婚。

鍾男前妻則提出離婚調解筆錄，明文約定「兩造均拋棄對他方之夫妻剩餘財產分配請求權，且不得再以任何理由，向他方要求分配剩餘財產或請求婚姻關係存續期間所受之損害賠償」，主張雙方既已達成合意拋棄請求權，自然不得再求償，並指前夫在簽署調解筆錄時，應已知道她曾與陳男前往溫泉旅店。

法院指出，鍾男和前妻2020年10月間分居，因為育有子女未必均為有配偶之人，鍾男不得以前妻與子女同住，即認陳男必然知道她尚未離婚，且鍾男未提出其他證據舉證指控屬實，請求賠償並非有理。