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港生狂寄信諷教授英文差 法官認貶的是自己非教授判無罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

37歲香港籍芮姓研究生就讀高醫時，連續寄300多封電子郵件給高醫校長、教務長、院長及同學，質疑蘇姓指導教授「英文差」、「很爛」、「太爛」、「shame on you」，蘇男不滿對芮姓學生提告，民事部分芮判賠7萬元確定，刑事卻翻盤，高雄地院法官認為芮男言論只會影響個人格調高低，不足貶損教授在外評價，判芮無罪。可上訴。

芮男就讀高雄醫學大學心理系碩士班期間，選修蘇姓助理教授開設的「心理衡鑑專題研究」、「諮商與心理治療實務專題研究」兩門課程，芮男在學期結束前提早離校，但疑因期末考成績不符預期，向蘇男詢問能不能提供評分完的期末考卷供參遭拒。

芮男不滿向校方申訴，還沒等成績複查結果出爐，他從2019年7月10日至26日，狂發119封郵件給蘇姓助理教授，威脅蘇若不提供考卷，將訴諸媒體及教育部，甚至要求系主任解雇蘇姓教授。

芮還另發365封電子郵件，給校長、教務長、蘇姓助理教授等人，稱「本人因未能聯絡蘇文碩博士，我已發超過100封電郵及提醒了他超過22次」、「我希望教務處能幫助聯絡蘇文碩博士，也可以還蘇博士一個清白的機會」。

芮還在郵件中還稱擁有美國名校博士學歷的蘇男「英文程度低」、「考試時我不能用字典其他人就可以」，諷刺教授「PoorEnglish 」、「shame on you」，「你的英文很爛，請在這暑假進修一下」。

蘇姓助理教授收到信後，氣得告芮男妨害名譽、強制罪，另提民事求償50萬元，並要求芮男登報道歉。民事部分，高雄地院審理後，認為芮男明顯針對蘇姓教授，每封信副本還寄給政府機關跟其他教育機構，造成蘇姓教授社會評價貶損，判他要賠償7萬元確定。

刑事部分，檢方調查後，認為芮男行為已妨害教授名譽，依誹謗、公然侮辱等罪將芮男起訴。高雄地院審理時，芮男喊冤，稱「shame on you」在香港很常用，不是侮辱詞，他不是要做人身攻擊。

雄院法官審理時，依據芮前後文，認為「shame on you」是在表達芮男對於申訴要求結果的不滿，並未具侮辱意涵；另外，評論教授英文差的部分，雖語帶諷刺，但客觀上仍不具以粗鄙文字辱罵他人之意。

法官認為，蘇姓教授有美國名校博士學歷，發表許多英文論文，且開設全英文課程，英文能力無庸置疑，但評論並無標準答案，即使芮男使用強烈負面的詞彙，但看完信件者，最多僅形成對芮品味高低、訴求有無理由印象，並未貶損蘇男人格及名譽。

法官認定，芮男信件評論只要是收件人看完信件的前因後果，以及他使用的文句粗鄙低俗程度，最多只用影響芮男個人的格調，不會因為他做了這些評論，貶損蘇姓教授的評價，判他無罪。

來台攻讀碩士的芮姓研究生，質疑蘇姓助理教授英文程度太差，四處寄信投訴，被蘇告上法院判賠7萬元，但刑事部分認為他不足貶損教授評價，判無罪。圖／聯合報系資料照片
來台攻讀碩士的芮姓研究生，質疑蘇姓助理教授英文程度太差，四處寄信投訴，被蘇告上法院判賠7萬元，但刑事部分認為他不足貶損教授評價，判無罪。圖／聯合報系資料照片

港生 妨害名譽

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