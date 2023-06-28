台南男槍殺藥腳棄屍防風林 一審判17年

男子林文宗疑不滿吳姓藥腳供出他涉販毒，去年10月29日邀杜姓男子駕車，搭載林、吳及謝姓男子談判，林、吳口角後，林持槍對吳開2槍斃命，棄屍在安南區北汕尾防風林，林、謝及杜3人均認罪，林也與死者家屬和解。台南地院今宣判，林文宗犯殺人等罪應執行17年，杜、謝犯遺棄屍體罪分判10、8月。

台南地院上午宣判，林文宗在押未出庭聽判，林文宗犯持可非制式手槍及子彈罪處5年2月及罰金15萬元，殺人罪13年、遺棄屍體罪1年，應執行17年。

吳父認為，林已承認犯錯，事情已經發生了，追究也沒有多大意義，希望他能誠實面對，也希望法官給他改過自新的機會。他說，兒子死了不能復生，「給他一次機會，不要再糾纏下去」。

審判長詢問林等人量刑意見，「都是毒品害的」謝長嘆，他實在不知道要說什麼，林、吳兩人都不是壞人，現在他需要照顧雙腿遭截肢的老母親，6年來飽受煎熬，每次都想打「1965」，如果他要去關，老母親不知道怎麼辦？杜也請求法官從輕量刑。

56歲林因販毒罪被判16年，現入監服刑。林與死者家屬以50萬元和解，他當庭向吳父鞠躬道歉，「拍謝，我不對，請你原諒我！」。他表示，當下一時氣憤才動手，事後很後悔才自殘，想一命還一命，他知道錯了，現存一線希望，能有機會陪陪孫子和前妻。

檢察官認為，林犯案不值得同情，死者在最高法院判決確定後一個月動手，犯案動機並非受到死者要脅，而是單純借錢。且林投案不適宜用自首減刑，林事後滅證且串供，3人自述在丟槍時，當下看到警方已在現場附近拉起封鎖線，擔心被發現才向警方投案，同時3人將屍體遺棄在防風林放任野狗啃食，請法院從重量刑。

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