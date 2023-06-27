遠航被控占用機庫 二審判賠違約金7868萬元

民航局台北國際航空站提告主張，與遠東航空簽立機庫使用合約，但遠航未依約搬遷，求償違約金。一審判遠航付新台幣8368萬元；二審今天審酌當時疫情爆發，酌減判付7868萬元。

台北航空站提告主張，航空站與遠航於民國109年1月31日簽立機庫使用合約，約定使用期間至同年3月31日止，遠航按月支付使用費，合約終止日翌日須歸還土地，若未依約搬遷，逾期需支付違約金等。

台北航空站表示，遠航在合約期滿未歸還部分土地，航空站求償109年4月1日至110年12月15日止違約金8368萬餘元，以及110年12月16日至返還土地日止按每日給付14萬餘元。

遠航表示，台北航空站土地已交由遠航停放飛機等約60餘年，土地攸關公司的正常營運，民航局於108年間涉違法廢止民用航空運輸許可等，仍要求遠航返還土地、給付違約金，屬於權利濫用。

遠航指出，民航局涉違法廢止遠航民用航空運輸許可及航權，嚴重侵害公司營運發展，台北航空站仍請求每日高達14萬餘元違約金，顯屬過高；遠航因民航局的違法處分，已受到20多億元損失，民航局須負賠償責任，兩者可抵銷。

一審台北地院審理後，認為遠航向民航局提出國家賠償訴訟請求損害賠償，與此件無關，台北航空站求償有理由，判決遠航應給付台北航空站違約金8368萬餘元，以及110年12月16日至返還土地日止按日給付14萬餘元。

遠航不服，提起上訴，二審由台灣高等法審理，今天認定，契約所約定違約金是害賠償預定性質，審酌109年初COVID-19（2019冠狀病毒疾病）甫爆發，期間疫情持續嚴峻，包含機場在內曾全面邊境管制，航班數量稀少，遠航已返還部分土地等及台北站已受有一部履行利益。

二審合議庭考量當時的經濟情勢，每日以14萬餘元計算違約金，數額明顯過高，遠航抗辯應酌減500萬元，應為合理，判酌減違約金為7868萬餘元。全案還可上訴。