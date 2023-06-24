校友控教師摸臀、索取裸照 教育部拔人權中心教師資格
MeToo事件持續在校園延燒，本報日前報導，台中某高中女校友於臉書控訴，稱高中時一名蕭姓教師未經同意就對其摸臀、擁抱，更向她索取裸照。由於蕭師擔任教育部人權教育資源中心種子教師，教育部今天（6/24）表示，中心會撤銷該師種子教師資格，目前已由學校召開性平會調查。
一名女校友指出，「蕭師當初利用我對他的信任與仰慕，和我發展師生戀，除有違教師倫理外，並造成我的痛苦」。由於當年備審資料由蕭師指導，為呈現自傳脈絡，便在備審資料放上一張背部全裸照片，當時還未成年，蕭師雖反對將該照放在備審資料上，事後卻索討正面全裸照片，更稱要私藏，不會被老婆發現。
女校友也指控，蕭師趁辦公室其他老師下班後，未經她同意擁抱，甚至在校外藉擁抱趁機摸臀，基於關係不平等害怕惹蕭師生氣，即便不喜歡未經同意的肢體碰觸，也不敢說什麼。
女校友也稱，蕭師曾與她談論性，除車震、口交等性經驗分享外，甚至直接談及想與她做愛及意淫她等踰矩言論。
由於該師為教育部人權教育資源中心聘任的種子教師，教育部今天指出，該中心表示會撤銷該師種子教師資格，又當事人所屬學校於今年6月4日知悉疑似師生性騷擾事件後已進行校安通報，並於6月12日召開性平會，現進入調查程序。當事人請假靜候調查，學校將於6月27日再次召開教評會，討論是否停聘。
教育部表示，國教署將請學校主管機關台中市政府教育局督導該校依規定調查，並提供疑似被害人相關輔導資源與協助措施，國教署將持續追蹤調查結果及後續處置。
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