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北宜斷掌裸屍案 女判無期喊冤聲請再審遭駁確定

中央社／ 台北24日電

女子葉庭瑜與友人涉砍斷債主手掌棄置北宜公路棄屍，12年前遭判無期徒刑定讞。葉女提出法醫鑑定報告及友人書信聲請再審遭高院駁回。葉女提起抗告，日前遭最高法院駁回確定。

歷審法院判決指出，原從事不動產仲介的葉女因周轉不靈，陸續向張姓男子借款新台幣1600萬元；葉女不滿被多次催債，民國97年間，與楊姓友人約出張男，拿美工刀將張男押上車、綑綁雙手並出手悶死張男。

判決指出，葉女、楊男見張男已無氣息，砍斷張男雙手，並脫下張男衣物，將張男屍體棄置在宜蘭縣產業道路，另將張男手掌棄置北宜公路。葉女犯後企圖搭機潛逃出境，被警方逮捕到案。

葉女從一審到更一審，法官均認為她手段兇殘、惡性重大，嚴重危害社會生活安定，且犯後狡飾卸責，毫無悔意，均判處無期徒刑；最高法院於100年駁回上訴，全案定讞。

入獄服刑後，葉女111年以有新證據為由向台灣高等法院聲請再審遭駁回，葉女不服，向最高法院提起抗告。

葉女提出法務部法醫研究所鑑定報告及楊男妻子的手寫信指出，原判決認定張男是悶縊致死，但法醫鑑定報告記載張男死因有「酒精中毒、呼吸及中樞神經休克死亡」，與原判決所認定的事實不符；另外，楊妻書信指楊男與張男間有債務糾紛，有殺害張男的動機與目的，葉女主張她僅是參與犯罪人，應判決無罪。

最高法院裁定指出，就葉女提出的新事實、新證據，是於先前聲請再審時已提出的相同資料，不符再審要件，且葉女未依卷證資料具體指摘，僅就原判決任意指摘或單純否認犯罪，難認抗告有理由，日前裁定駁回葉女抗告確定。

最高法院 北宜公路 棄屍

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