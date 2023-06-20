山友見林木砍伐痕跡及道具 錄影機逮山老鼠盜伐台灣肖楠

去年6月，吳姓男子和潘姓男子在新北市烏來區山區盜伐台灣肖楠，林務局估計盜伐體積達10049立方公尺。台北地檢署今偵結，依涉嫌違反森林法起訴2人。

案件源於，有民眾在烏來山區登山之餘，發現樹木疑似有遭砍伐痕跡，周遭還散落砍伐道具，於是向林務局舉報。林務局隨後在該區域裝設錄影機，錄製3人盜伐台灣肖楠全程行徑，循線找到吳和潘，而另外1人身份不詳。

據了解，通常盜伐者會在期間內屢次盜伐，林務局藉由此習性，在疑似遭盜伐區域周圍裝設攝影機，試圖捕捉盜伐者再次出沒的蹤跡。吳和潘2人為當地居民，因錄影機拍攝到他們盜伐行徑而遭逮補。林務局評估，2人盜伐總體積達10049立方公尺，北檢依涉嫌違反森林法起訴吳和潘。