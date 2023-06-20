台中男慶生起口角 網路叫「支援」持刀刺心窩險鬧人命

台中市綽號「小黑」的劉姓男子在前年底與友人到北屯區超級巨星KTV慶生，未料酒後與呂姓男子等人起口角，劉以通訊軟體找來朋友「支援」，隨後在劉等人在門口找呂理論，劉持刀朝廖左胸刺一刀命危，幸經急救後撿回一命，二審今宣判，依殺人未遂罪，改判劉5年6月徒刑，比一審刑度略減。

判決指出，劉姓男子（26歲）在前年12月11日深夜11時許，與呂姓男子（32歲）等多名友人，前往北屯區超級巨星KTV經貿店慶生，期間劉、呂二人起口角，劉以手機通訊軟體，找來綽號「英國」等2名男子到場，劉等人與呂理論後，爆發推擠，劉一氣之下，拿出折疊刀，朝呂的臉部、左胸攻擊，造成呂血胸、心臟破裂等傷勢，幸送醫急救後撿回一命。

劉男行凶後，搭車逃往一家檳榔攤清洗雙手血跡，再步行到一家超商附近，搭乘計程車前往大里區一間汽車旅館，12日清晨5時許，劉男前往警局投案，另外拘提其他涉嫌鬥毆人士到案。

劉男被依殺人未遂罪起訴後，移審台中地院，劉男辯稱，當時他無殺人犯意，僅因扭打後跌倒在地，為了避免自己遭受攻擊，所以才會持刀反擊，不過未獲法官採信，一審依殺人未遂罪，判刑5年10月。

劉男上訴台中高分院，認為他已是自行投案，原審量刑過重，請求從輕量刑，台中高分院今宣判，雖然維持一審認定劉男涉嫌殺人未遂，但刑度略減，判刑5年6月，仍可上訴。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康