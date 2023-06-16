彰縣議員施嘉華涉賄 一審判處3年2個月

彰化縣議員施嘉華被彰化地方法院判處3年2月有期徒刑，褫奪公權3年。圖／翻攝自施嘉華臉書 彰化縣議員施嘉華在去年九合一選舉期間，利用贊助或墊付文宣品費用的名義，拉攏鄉鎮民代或村長候選人支持，檢方以違法選罷法提起公訴。彰化地方法院認為，施嘉華和父親行為，是變相提供同等價現金賄選，昨判處他有期徒刑3年2個月，施嘉華父親施復興有期徒刑3年4月，均褫奪公權3年。

施嘉華說，他和父親都會上訴；委任律師廖國峻說，不能因施復興父子尚未支付文宣品費用，就認定是賄選而非贊助。

檢警調查，去年選舉，施嘉華參選彰化縣第三選區（和美）縣議員，利用贊助或墊付文宣品費用的名義，拉攏較具地方影響力的鄉鎮民代表或村長候選人。

其中，施嘉華贊助5萬5千元的文宣筆、打火機給伸港鄉周姓鄉代候選人，施復興贊助價值約7萬2千元的口罩給邱姓和美鎮民代表候選人，贊助1萬500元的文宣筆給林姓伸港鄉代候選人，要求這些候選人協助，讓選民投票給施嘉華。

施復興父子應訊時強調，他是與村長、鎮代候選人聯合競選，才會代購各種文宣品，並向相關候選人收取文宣品費用，並非賄選。施復興腦部曾手術，經常忘記事情，檢察官偵訊時態度凶悍，導致他們記憶力混亂，才不記得曾向聯合競選者收款等事項。

彰化地院法官審酌，施復興曾任線西鄉民代表會副主席，施嘉華兩度當選縣議員，為爭取和美鎮、伸港鄉、線西鄉選民支持，變相提供同等價額的現金，單獨或共同基於對於有投票權的人行求、期約、交付賄賂，而約其一定行使投票權的犯意聯絡，分別判處施嘉華3年2月、施復興3年4月的有期徒刑，褫奪公權3年。