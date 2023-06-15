仰德大道4死車禍 水泥車公司負責人之父一審無罪

陽明山仰德大道106年間發生水泥車連撞汽機車的4死8傷車禍，水泥車公司陳姓負責人二審判刑2年，上訴中。士林地檢署另起訴陳女父親，士林地方法院今天宣判陳父無罪，可上訴。

全案起於，阮姓男子於民國106年7月駕駛由信詠公司負責人陳美蘭管理的混凝土泵浦車，要前往台北市士林區永公路進行灌漿作業，行經仰德大道3段、新安路口前，追撞同向及對向車輛，造成4人死亡、3人重傷、5人輕傷的嚴重車禍事故。

檢警調查，肇事車輛嚴重超載及手煞車系統遭拆除，無法讓車輛達到減速作用，再加上當時處下坡路段的重力加速度等因素，造成阮男無法正常駕駛車輛而失控，認定陳女、車輛維修人員盧志宏與意外有因果關係。

士林地檢署先依過失致死等罪起訴陳女及盧男。一審士林地方法院判處陳女4年2月徒刑，盧男3年6月徒刑。經上訴，二審台灣高等法院改判陳女2年徒刑，緩刑5年，至於盧男維持原判。

至於陳女父親先前多次被檢方不起訴處分，案經台灣高等檢察署多次發回續查。檢察官認為，陳父明知肇事車輛嚴重超載、手煞車系統無法作用，若行駛上路將有發生交通事故的風險，仍指派阮男駕車執行灌漿作業，導致本件事故發生，去年依過失致死罪起訴。

士林地方法院審理時傳喚信詠公司員工、工地管理人等人員到庭作證，均證稱公司負責人是陳女，並由陳女負責車輛保養、驗車業務。

士院認為，陳父非公司負責人，也未參與公司營運，無權決定修復手煞車的權限與義務，基於協助女兒的立場，代為打電話通知阮男出車，也未悖於社會常理；即便陳父委託業者以選手車代為驗車，但意外發生的時間與驗車日期相隔數月，期間肇事車輛又經過維修，難認陳父與意外有因果關係，因此判決無罪，可上訴。