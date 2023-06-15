快訊

全台小吃新指南「500碗」6/27美味揭曉！著眼日常生活、持續引領風潮

義務役恢復1年制！國防部就學「3+1」方案 教部近日公布配套

仰德大道4死車禍 水泥車公司負責人之父一審無罪

中央社／ 台北15日電

陽明山仰德大道106年間發生水泥車連撞汽機車的4死8傷車禍，水泥車公司陳姓負責人二審判刑2年，上訴中。士林地檢署另起訴陳女父親，士林地方法院今天宣判陳父無罪，可上訴。

全案起於，阮姓男子於民國106年7月駕駛由信詠公司負責人陳美蘭管理的混凝土泵浦車，要前往台北市士林區永公路進行灌漿作業，行經仰德大道3段、新安路口前，追撞同向及對向車輛，造成4人死亡、3人重傷、5人輕傷的嚴重車禍事故。

檢警調查，肇事車輛嚴重超載及手煞車系統遭拆除，無法讓車輛達到減速作用，再加上當時處下坡路段的重力加速度等因素，造成阮男無法正常駕駛車輛而失控，認定陳女、車輛維修人員盧志宏與意外有因果關係。

士林地檢署先依過失致死等罪起訴陳女及盧男。一審士林地方法院判處陳女4年2月徒刑，盧男3年6月徒刑。經上訴，二審台灣高等法院改判陳女2年徒刑，緩刑5年，至於盧男維持原判。

至於陳女父親先前多次被檢方不起訴處分，案經台灣高等檢察署多次發回續查。檢察官認為，陳父明知肇事車輛嚴重超載、手煞車系統無法作用，若行駛上路將有發生交通事故的風險，仍指派阮男駕車執行灌漿作業，導致本件事故發生，去年依過失致死罪起訴。

士林地方法院審理時傳喚信詠公司員工、工地管理人等人員到庭作證，均證稱公司負責人是陳女，並由陳女負責車輛保養、驗車業務。

士院認為，陳父非公司負責人，也未參與公司營運，無權決定修復手煞車的權限與義務，基於協助女兒的立場，代為打電話通知阮男出車，也未悖於社會常理；即便陳父委託業者以選手車代為驗車，但意外發生的時間與驗車日期相隔數月，期間肇事車輛又經過維修，難認陳父與意外有因果關係，因此判決無罪，可上訴。

仰德大道 車禍

延伸閱讀

妙齡女按摩遭「揩油」被脫到全裸 色男瞎扯：淋巴排毒

台南前交通警員盜賣個資獲緩刑 檢方不服上訴二審

逮捕掛贓車牌的現行犯卻沒移送 台中3警無罪確定

陽明山車禍4死9傷 泵浦車行女老闆8旬老父獲判無罪

相關新聞

八仙塵爆負責人將出獄 放話侯友宜不道歉將「如影隨形」

2015年6月27日發生的八仙塵爆，死傷數達499人，彩色派對活動負責人呂忠吉因業務過失致死罪判刑五年定讞，而再過20多...

不滿貨車在交叉路口擋路 男子尾隨撞飛貨車司機遭起訴

1名貨車司機違規在交叉路口停車送貨，身處右向的尤姓駕駛不滿前方貨車擋住部分道路，一路尾隨下車送貨的司機，人車之間越貼越近...

嫌鍋物店太吵潑糞 屎水潑到客人淌流到店內判罰9000元

台北市盛姓男子住家樓下開鍋物店，認為顧客喧鬧、吸菸影響居家環境品質，朝鍋物店潑糞，店家提告。台北地院審理，盛稱灑下的是澆...

台南女確診新冠肺炎 還跑到工地打工被判2月

台南44歲邱姓女子去年6月27日，因身體不適前往東山區衛生所就診，經醫師診斷她確診新冠肺炎，未料，她未遵守居家隔離規定，...

假藉代墊文宣品實則賄選 彰化縣議員施嘉華被判3年4月

彰化縣議會第三選區（和美區）縣議員施嘉華本屆選舉涉賄選，彰化地方法院認為他企圖利用贊助或墊付文宣品費用的名義，實則變相提...

政治狂熱翁冒名送慶記 顏清標求償80萬二審僅判賠8萬

台中李姓老翁自稱患政治躁鬱症，冒用鎮瀾宮董事長顏清標名義寄信要總太建設「捐1億給媽祖，否則送慶記」，又署名顏恐嚇侵犯台中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦