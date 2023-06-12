遭吳子嘉告冒用印章偽造文書 台開前董座邱于芸不起訴
去年下市前歷經一場經營權之爭的台灣土地開發股份有限公司，前副董、名嘴吳子嘉去年3月間，認為時任董事長邱于芸擅用公司大、小章，限制台開公司銀行帳戶使用，對邱女提告涉嫌偽造文書。台北地檢署查出，當時台開董事會確實有決議要收回公司大、小章，且邱女董事長身分也沒有問題，今依罪證不足將邱女不起訴。
時任台開副董的吳子嘉提告指出，邱于芸已於同年1月遭解除職務，不再是台開董事長，卻在同年3月，違反公開發行公司建立內部控制制度處理準則，向員工取得公司大、小章，並限制台開公司銀行帳戶使用，已嚴重侵害台開權益。
吳子嘉認為，邱女上開行為已涉嫌盜用公司大、小章並偽造文書，因此除對邱女提告，並發函通知銀行不要配合邱女對帳戶或印鑑進行設定或變更。
檢方調查，台開大股東鴻生投資2021年8月指派邱于芸為台開董事，後經台開董事會選任為董事長。去年3月邱于芸召開臨時董事會，確認邱于芸仍為董事長，同時解聘吳子嘉副董事長、發言人職務，卻被吳子嘉質疑董事會程序適法性有問題。
檢方查出，當時台開除在經營權之爭中，雙方都有不少訴訟攻防，但查無證據顯示邱女有濫用公司大、小章，擅自更動公司銀行帳戶的情形；此外，當時邱女董事長身分確實被董事會承認，且董事會也決議要將大、小章收回，因此查無犯罪嫌疑將邱女不起訴。
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