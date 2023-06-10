網路假訊息是否構成誹謗 有大法官提外交官蘇啟誠案警示

刑法誹謗罪是否牴觸憲法言論自由，大法官昨作出最新的憲法判決仍認定誹謗罪合憲，並指無論是媒體或一般人，均負有一定程度的查證義務，不得恣意散播不實的假訊息。詹森林大法官更在協同意見書舉因關西機場事件、網路留言批評外館人員處理冷漠等批評，我國當時駐大阪辦事處長蘇啟誠為表明未怠忽職守，以生命捍衛清白的憾事。

跟過去長期被視為與國內言論自由相關的大法官釋字509號相比，這次大法官在112年憲判字第8號的解釋中，本案聲請人包括多位都是因為在網路上言論遭到判刑的當事人，且爭議言論多牽涉個人私德、不一定與公益有關；大法官在最新的憲法判決中，也進一步討論近來因傳播科技演變，對大眾媒體、個人言論在網路社群上散布的言論訊息規範。

主筆大法官蔡宗珍在獲得多數意見同意的判決中指出，正是基於維護負有多重使命之言論自由，當代民主社會之事實性資訊提供者，無論是媒體或一般人，均應負有一定程度真實查證義務，不得恣意散播不實或真假難辨之資訊助長假新聞、假訊息流竄，顛覆自由言論市場之事實根基。

詹森林大法官在協同意見書中，舉例稱「曾參殺人慈母疑 」，古有明訓 。近來也有「署長舔耳 」、「處長卸職 」等毀人名譽 、致人輕生的憾事。事後雖然反省聲浪迴盪，但對蘇處長之寶貴生命及其家屬之終生遺憾，完全無濟於事 。他在最後結論更指出，留言可畏，已是事實；言論殺人，亦非妄語。

詹森林認為，應受高度保障的言論自由，原則上限於高價值言論，無涉公共利益的低價值言論，並無特予保障必要，其損及他人名譽、隱私或其他權力者，更應接受法律應有制裁，誹謗他人名譽或隱私之言論，即屬之。

大法官黃虹霞也認為，勿道人之短，乃基本道德要求 。憲法關於言論 自由之保障，目的在共同促進社會之進步，與公共利益無關之「東家長、西家短 」縱屬事實，屬私德是非， 散布不但無助於社會進步，抑且有礙和諧、妨害改過遷善，甚至滋生事端，本就沒有特別給予言論自由保護必要。尤以今日隱私權保障日益受重視，加之數位網路時代，假訊息充斥、真假不易辨，但散布無遠弗屆、澄清困難，以短期 自由刑等輕度刑罰為法定刑，確實有有必要，也符合比例原則。

不過，大法官黃昭元認為，即便憲法保障名譽權，就八卦嘴和玻璃心的衝突及價值權衡而言，他仍不認為國家應該透過刑法手段，介入此種私人紛爭。黃昭元在不同意見書中指出，閒話他人之八卦固然多屬低俗的廉價言論，但也屬人情之常，未必需將之完全逐出憲法保障的言論市場。可透過民事賠償責任保障被害，未必一定要以刑罰伺候這些多嘴的說真話鄉民 。

黃昭元更指出，憲法法庭最新判決，就言論自由與名譽權衝突的權衡而言，更偏於名譽權的保障、也更限縮言論自由範圍。