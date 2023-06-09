論文抄襲案落幕！余正煌和解條件曝光 林智堅要先捐30萬做公益

新竹市前市長林智堅論文抄襲案，調查局調查官余正煌提刑事自訴，指控林違反著作權法；台北地院今天安排林、余當面調解，雙方溝通40分鐘，調解超過2小時，林同意捐款30萬元給公益團體，余同意撤告。

調解庭結束，雙方律師發表聯合聲明「余正煌、林智堅經雙方當面充分溝通，化解歧見。本人林智堅願就台大碩士論文一案造成社會紛擾深感抱歉，並對余正煌先生及其家人造成諸多困擾深感不捨」。

「本人(林智堅)過去在媒體上針對余正煌先生的批評，並不恰當，本人誠心希望今日雙方調解成立後，雙方之一切生活回歸正常並順心如意」。

調解庭由庭長林鈺琅主持，林曾在家事法庭服務，承辦多起名人、藝人離婚訴訟，同事稱他「調解高手」。

余正煌的律師吳俊達說，林智堅與余正煌單獨聊了40分鐘，林向余表示一些想法跟歉意，和解內容有三，即發表共同聲明、林願照余的指示捐款30萬元給公益團體，以及余將撤回著作權案案以及在台北地檢署的誹謗案。

林智堅2022年辭新竹市長參選桃園市長，競選期間，被藍營踢爆中華大學、台灣大學論文皆為抄襲；林的台大論文被指抄襲余正煌的作品，余認為林學術詐騙，更沒有對抄襲事件說道歉，向台北地院自訴林違反著作權法。

台北地院2023年1月11日開庭首傳林智堅，林出庭辯說，他沒有抄襲余正煌論文的動機，沒有認罪與不認罪的問題；林說，台大國發所論文是以自己2014年時參選新竹市長為背景而寫作，指導教授是陳明通。