中油「最貪執行長」徐漢關押498天 今500萬元交保

中油煉製事業部執行長徐漢涉貪瀆弊案，去年遭廉檢調搜出2710萬現金，涉8起招標案中收賄，被檢方依法起訴，遭羈押超過1年，此案已有多名被告認罪，但徐始終堅稱否認犯行，最近徐漢聲請具保停押，主張案件已開完準備庭，獲法院裁准以500萬元交保，徐漢今完成辦保，法院命他每周三、周日上午9點至下午5點前，至橋頭地院報到。

徐漢辦公室去年1月底被檢廉搜索，辦公室搜出2700萬元現金，同年月26日經橋院裁定准押，經橋檢起訴後移審橋頭地院續押長達498天，全案牽涉被告、證人超過50人，已開完準備庭，近日審理階段。

徐漢主張除1名黃姓被告外，其餘涉案人均已完成準備程序，且他現在也不是中油公司執行長，已遭停職，對中油無影響力，請求法院讓他交保。

橋頭地院審理後，認為徐漢至今雖否認犯罪，但本案除黃姓被告未到庭外，其餘23名被告都已開完準備庭，針對徐漢各項犯行都已具體陳明，徐漢犯罪所得已被扣押在案，證據已獲保全，限制住居、出境、出海應可擔保後續審判程序進行。

合議庭曾就徐漢具保詢問檢察官意見，認為保證金應以500萬元適當，且需要以科技設備監控，如徐漢接近機場、港口或海岸線衣錠距離，系統就會自動告警。

但合議庭認為，徐漢居住地點距離海岸線、港口很近，且已限制住居、出境、出海應足以擔保他到庭，最後裁定500萬元交保，限制出境、出海8個月，橋院命他每周三、周日白天要到橋頭地院法警室報到，且不得騷擾證人、被告。

徐漢為首中油高層貪瀆風暴，廉檢調從去年1月26日發動搜索，並在辦公室櫥櫃、衣物中發現多筆現金，總金額達2710萬元現金，創公務員貪汙當場查獲現金金額最高紀錄，更從契約工爬到執行長「油人楷模」的形象，變成「最貪公務員」。