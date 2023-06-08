台北港海關涉貪汙 助業者通關逃漏稅 檢方搜索約談12人

台北港海關涉貪汙圖利，放行報關業者不實進口貨物，士林地檢署本月6日執行第二波搜索，約談八里分關公務員及業者共12人，八里分關公務員明知業者以家具配件、清潔用品，不實申報電子煙、保健食品，仍放行通關，協助逃漏稅。檢方訊後6人以5至10萬元交保，2人請回，4人聲押經法院裁定10萬至20萬元交保。

士檢指出，此波行動為檢察官清查單據等資料，再度查出不法情事，2022年下半年至今年上半年，8名具有公務員身分的基隆關八里分關課員，涉嫌明知報關業者申報進口貨物不實，進口保健食品和電子煙油、電子煙彈等物品，申報名目卻記載「家具配件、清潔用品」，仍然放行貨物通關，涉犯貪汙治罪條例圖利罪、偽造文書等罪嫌。

檢察官劉東昀複訊後，認定江姓、郝姓、顏姓公務員及吳姓業者等4人犯嫌重大，向法院聲押，士林地院開羈押庭裁定公務員3人各20萬交保，業者10萬元交保。其餘張姓、張姓、范姓、邱姓、李姓公務員分別以5至10萬元交保候傳，其餘2人請回。

全案第一波搜索在今年3月，八里分關2019年揭牌成立，掌理台北港進出口貨物通關事宜，從2020年間起，賴姓、蘇姓、李姓業務課海運快遞股人員，涉嫌明知報關業者不實進口貨物，卻未取締、視而不見放行通關，協助逃漏稅，讓業者獲取免受裁罰不法利益。

據悉，楊姓男子為數家貨運承攬等公司負責人，提供一條龍進口服務，但疑似為了節省成品，以高價低報方式，虛增人頭來分拆包裹，化整為零，達到免稅門檻，並與海關人員互有聯繫，也涉嫌在進口貨物中，夾帶電子煙等違禁品來台。