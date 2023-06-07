無人投標流標 前立委李慶華豪宅打八折7/4二拍

士林分署表示，前國民黨立委李慶華涉詐領助理費遭起訴，因未返還立法院助理費被移送強制執行，昨天拍賣李慶華名下房產流標，將於7月4日二拍，原定底價2735萬元將打8折。

李慶華於民國96年1月至105年1月擔任立委期間，涉詐領公費助理費新台幣532萬多元遭起訴；新北地方法院審理期間傳拘未到，新北地院於107年11月底發布通緝，追訴權時效到130年4月1日止。

法務部行政執行署士林分署指出，立法院於108年3月撤銷撥付助理費處分，並要求李慶華返還已受領的助理費款項，李慶華逾期未返還，因此移送士林分署強制執行。

士林分署指出，李慶華名下位於新北市汐止區「日月光社區」的樓中樓豪宅，位於社區大樓的23、24樓層，含3個平面停車位共99.4坪，拍賣底價為2735萬元，包含屋內底下15萬元的31筆動產合併拍賣；另外，停車位底價分別為205萬元、205萬元及265萬元，遠低於市場行情價。

士林分署表示，李慶華名下房產曾由士林地方法院於109年間拍賣但3度流標，因此改由分署於昨天進行首次拍賣，因無人投標而流標，將於7月4日二拍，底價將打8折。