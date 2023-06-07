前總統陳水扁貪汙有罪定讞 不滿律師證書遭廢止打官司結果出爐！

前總統陳水扁因龍潭購地等弊案判刑定讞，不服法務部廢止他的律師證書，提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟，台北高等行政法院認為法務部處依法分合理，判陳水扁敗訴，可上訴。

陳水扁龍潭購地案、陳敏薰買官貪汙案、二次金改元大併復華案皆被判有罪確定，其中龍潭購地判刑11年、貪汙判刑8年、二次金改判刑10年，共應執行20年定讞；法務部依修正後的律師法，2021年11月廢止陳水扁的律師證書。

陳水扁提告主張，新修正的律師法將廢止律師資格權限，改由官方色彩濃厚的法務部認定，變相架空律師自治原則，日後律師受到國家濫權迫害，完全喪失「同儕審查認定是否有害律師信譽」的保護網，違反憲政國家律師自治的重要原則，大開民主法治倒車。

陳水扁認為，新修的律師法顯屬於惡法，法務部不思量惡法對於民主政治的高度風險，反而依法廢止他的律師資格，毫無理由，且他身為我國前總統，卻經法務部過度擴張解釋律師法，而處分廢止證書，不符合比例原則。

北高行指出，陳水扁因犯龍潭購地案2010年判刑11年定讞，法務部依法徵詢全國律師聯合會的意見，得到函復也認為應廢止律師證書，因此法務部處分沒有違誤。

北高行認為，新修正律師法立法意旨不僅是基於尊重律師自律、自治精神，也使核發、廢止證書的決定，能和律師執業標準相符，維護律師形像和綱紀等重大公共利益。