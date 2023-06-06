不滿被分手頻匯一元給前女友揚言告侵占 檢認定違反保護令
陳姓男子與楊姓女子原為同居情侶，因陳對楊動粗，楊女於去年3月初聲請民事暫時保護令，陳男得知後，竟9次匯款1元給楊女，並在匯款附註騷擾字眼，還以匯款恐嚇楊女，揚言提告侵占，新北地檢署依違反保護令起訴陳男。
檢方調查，陳男去年3月8日因家暴楊女，被楊女向法院聲請民事暫時保護令，裁准陳男不得對楊女實施身體或精神上不法侵害行為，亦不得騷擾楊女，並應遠離楊女工作、住所至少50公尺。
陳男卻在同年3月14日至30日期間，多次匯款1元給楊女，並在備註打上「有種就繼續不回」等內容，更多次傳送「戶頭的錢那是我的錢，請你歸還」、「你要解釋就到法院上面去解釋就好了」等語音、文字訊息。
楊女報警後，陳男坦承有傳訊息、匯款給楊女，但否認是騷擾行為，檢方認為陳男行為已構成騷擾，依違反保護令起訴。
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