涉詐領助理費 前嘉市議長莊豐安10萬元交保

前嘉義市議會議長莊豐安昨天遭檢調搜索，莊被檢舉在任職期間涉嫌利用人頭詐領助理費，檢方指揮調查站人員對其服務處及住家等3處進行搜索，莊豐安、呂姓司機夫妻、黃姓女員工及李姓前女助理共5人傳喚到案，經漏夜偵訊，檢方認為涉有貪汙罪嫌，但沒有無羈押必要，莊豐安、呂男及李女分別諭知10萬元、5萬元及5萬元具保。

檢方表示，嘉義市調查站、南部地區機動工作站接獲情資指出，嘉義市議會前議長莊豐安涉嫌詐領公費助理補助費，由檢察官陳睿明指揮偵辦組成專案小組查訪、蒐證後，昨天專案小組持搜索票到住居所、服務處等3地執行搜索，扣得相關事證，並傳喚莊豐安、呂姓司機夫妻及黃姓員工及李姓前女助理共5人傳喚到案。

檢察官漏夜訊問莊豐安及相關證人後，認為莊豐安在擔任嘉義市第9、10屆議員期間，涉嫌以虛報人頭方式，不實申報請領公費助理補助費，涉有貪汙治罪條例公務員利用職務上之機會詐取財物及刑法使公務員登載不實公文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，但沒有羈押必要，莊豐安、呂男及李女分別諭知10萬元、5萬元及5萬元具保。