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台南正副議長涉賄 當選無效遭駁

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

國民黨台南市議員蔡宗豪（左）、林燕祝前往高雄高等行政法院台南庭提起正副議長當選無效之訴，被高高行駁回。本報資料照片
國民黨台南市議員蔡宗豪（左）、林燕祝前往高雄高等行政法院台南庭提起正副議長當選無效之訴，被高高行駁回。本報資料照片
台南市議會議長去年爆發賄選案，議長邱莉莉、副議長林志展等十人涉嫌買票被起訴，國民黨市議員林燕祝蔡宗豪今年三月到高雄高等行政法院提告，主張現行法規沒規範正、副議長買票可提當選無效之訴，希望法院以法律補充方式調整；高高行認為，當選無效訴訟本就未包含正、副議長選舉，判林燕祝等人敗訴。

合議庭認為，議長為議員投票互選產生，應適用地制法規定，也就是經法院判刑確定須入監服刑者，才能解除職權與職務。邱莉莉、林志展雖因違反選罷法被起訴，但未受刑事判決有罪確定，也未經行政院依法解除其市議員職務，兩人仍得繼續保有並執行正、副議長職權及職務，不會因犯投票行賄罪而產生當然解職效力。

台南市議會正副議長賄選案，檢方認定民進黨前中執委郭再欽、議長邱莉莉、副議長林志展選前密謀以每票至少一千萬元利誘、恐嚇等方式，讓國民黨議員跑票，今年三月起訴邱莉莉等十人，台南地院日前開庭，邱等人出庭都否認賄選，案件還在審理中。

林燕祝、蔡宗豪及盧崑福等人主張，邱莉莉、林志展因違反選罷法被起訴，但該法卻未規定議長、副議長的當選無效訴訟，屬於當時立法漏洞，希望法院以法律補充方式調整，否則不就認為直轄市議會正副議長選舉可以賄選。

高高行審理認為，現行選罷法未將正、副議長犯投票行賄罪納入得提起當選無效之訴範疇，依法律規定，議長、副議長選舉犯投票行賄罪，便不得提起選舉或當選無效之訴，判林燕祝等人敗訴。

邱莉莉 當選無效 林燕祝 林志展 蔡宗豪 郭再欽

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