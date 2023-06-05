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為何他們上最高院？ 人審委員拋問題要司法院講清楚

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

票選出線的司法院人事審議委員會委員、基隆地方法院法官李岳，因在法官論壇上披露有意願調派最高法院辦事的法官名單，遭警告違反審議規則，李立即辭任，引發關注。人審會明天就將開會，原本以為經此事件後，反對聲浪「暫歇」，但今天又有人審委員針對三審遷調議案提出質疑，司法院恐難以迴避。

今天下午在法官論壇上有署名「全體一審法官代表人審委員」發問，羅列出以下問題：

一、關於三審遷調議案：

（一）先前司法院主張落實三審金字塔化，減少三審員額，三審於清理積案後，今年三審員額並未實質減少，且三審法官遷調案分別有刑事全部回任、民事僅部分回任，為何有不同情形？

（二）再者，考量審判經驗傳承，初派三審法官應有回任之必要，何以民事有兩位法官留任？其等有何特殊事由必須留任？或有何具體數據參考？

（三）近日新聞稿所稱終審法院法官之遴選採取「審判與司法行政併重而不偏廢」之標準實質內涵為何？與終審法院為審判機關之性質有無扞格？

（四）請求至少（但不限於）下列議案需進行表決：

1、新聞及法治宣導處處長張永宏、憲法法庭書記廳廳長許辰舟法官遷調案：兩位近五年均無可供參考之判決，離開審判時間較久，今年度方回到審判事務立即遷調至三審法院，是否妥適？否有其他條件符合選任標準？

2、最高法官民事法官留任案（林麗玲、邱璿如、陳麗玲、林玉珮、王本源）

二、關於人審議案及會議資料，請人事處儘量兩週前寄出。

三、請問司法院關於人審議案何部分可公開？何部分不可公開？進行表決議案的「票數」可否公開？

有法官批評，人事處先前提供的資訊不一樣，例如最高法院原本公告實任缺額為「0」人，但有10個調辦事法官缺，有人看到後就打退堂鼓，但沒想到基隆地院院長李麗玲和高院調最高法院辦事法官林麗玲、邱璿如、陳麗玲統統遷調為實任法官。

這名法官指一般調辦事法官3年就得回原單位，但去年卻訂出「調辦事滿5年」可實任最高法院法官的條款，已經違反遷調原則，更叫人瞠目結舌的是今年有人調辦事4年也補實，司法院規則何在？

被點名的人選，不是血親、就是配偶、姻親都在台灣大學法律學院執教鞭，最近司法院的調動名單裡，一些人就是在台大任教的許宗力學生，甚至許就是指導教授。當法官遷調名單一出爐，有人直指這才是問題所在，當外界把焦點放在廳處長是否該遷調終審法院時，卻沒看懂「貓膩」。

據了解，邱璿如為台大終身職特聘教授邱聯恭女兒、陳麗玲台大法律學院吳從周妻子、林玉珮為政大法學院教授姜世明妻子、王本源為法務部前部長曾勇夫女婿。

司法院人事審議委員會明天將審議人事案，今天再有人審委員在法官論壇上提出問題，希望明天提出討論。記者王宏舜／攝影
司法院人事審議委員會明天將審議人事案，今天再有人審委員在法官論壇上提出問題，希望明天提出討論。記者王宏舜／攝影

司法院 最高法院 台大

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