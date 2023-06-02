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影／5億高中生驚傳遺體發現4不明針孔？律師遞狀這樣說
繼承五億房產賴姓高中生墜樓案至今無解，今外傳賴遺體手臂上發現4個不明針孔，賴母懷疑兒子生前遭人下毒，對此賴母委任律師許哲維今下午赴台中地檢署遞狀，再聲請8項調查證據，但就賴身上究竟有無針孔，許未正面回應表示不方便談論。
媒體問到，賴姓高中生身上是否有針孔？許哲維表示，對於該消息來源他不清楚，身上是否有針孔他目前不便談論，但如有相關跡證的話都有聲請檢察官調查。
另就今媒體報導稱夏姓嫌疑人的哥哥於案發前也在場，許哲維表示，現階段不宜魯莽指控夏的哥哥涉案，這樣恐太過粗魯。
還有時事評論家稱高中生留下的5億財產恐引起黑道覬覦，賴母是否感到擔心？許哲維說，他們有請台中第5分局警方幫他們設立1個臨時巡邏點，原因出於賴母會擔心各種人身安全。
許也提到，夏男從案發至今都沒有和賴母聯繫或赴靈堂上香，除了有發律師函說不還權狀外，都沒有其餘任何接觸
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