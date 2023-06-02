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控高階警官到黃承國父靈堂摺紙蓮花 蘇煥智被起訴妨害名譽

聯合報／ 記者房荷庭蔣永佑／台北即時報導

前台南縣長蘇煥智去年9合1選舉期間在臉書上指控，2020年時，數名高階警官在前國策顧問黃承國的父親靈堂摺蓮花，影射黃承國有能力影響高階警官升遷。經黃承國提告，台北地檢署認為，蘇煥智無提出證據證明，也未查證內容真實性，今依妨害名譽罪起訴蘇。

蘇煥智去年10月中旬，接連在臉書發文指出，1名民進黨立委發現數名高階警官赴黃承國的父親靈堂摺紙蓮花，感到相當驚訝，影射黃承國有能力左右高階警官升遷，甚至是檢察官、法官升遷，「台灣政治的黑金化、貪腐化、治安的敗壞、法治的倒退崩解，難道不是蔡英文總統刻意縱容造成的嗎？」

檢方認為，蘇煥智為執業律師、曾任台南縣長與立委，應具有法律專業知識，他的臉書也具有相當大的影響力。蘇煥智辯稱，有2名不可透露姓名的立委透露摺紙蓮花消息，不過蘇煥智無法提出證據佐證指控內容屬實，也沒有事先查證便發布文章，檢方表示，難以認定他是基於善意而發表此文。

再加上黃承國父親過世與蘇煥智臉書發文時隔2年，蘇煥智在選舉期間發表此文，還加上黑金、貪腐等議題取得媒體與民眾的目光，獲得高度宣傳利益。檢方認定，蘇煥智發表內容真實性存疑、未盡查證義務、言論吸引高度關注等因素，貶損黃承國名譽與社會評價，因而起訴蘇。

蘇煥智（中）去年在臉書發文指控，數名高階警官在黃承國父親靈堂摺紙蓮花，北檢偵結後，依涉犯妨害名譽罪起訴蘇煥智。記者蔣永佑／攝影
蘇煥智（中）去年在臉書發文指控，數名高階警官在黃承國父親靈堂摺紙蓮花，北檢偵結後，依涉犯妨害名譽罪起訴蘇煥智。記者蔣永佑／攝影

蘇煥智 黃承國 妨害名譽

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