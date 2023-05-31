光電弊案力暘總裁古盛煇交保後今慶生 聲明「絕無不法情事」

台南地檢署據報力暘能源公司因從事光電取得土地過程疑涉不法，昨天同步搜索力暘北中南辦公處所，傳喚負責人前政院顧問古盛煇等人到案說明，古以400萬交保。力暘傍晚聲明「絕無不法情事」，指古配合檢調釐清事件後，已返回工作崗位，今天適逢生日，同仁一起為他慶生。

力暘在該公司臉書PO古盛煇慶生照及聲明稿，古盛煇也笑說長一歲，智慧跟經歷也跟著增加，同時許下願望，希望檢調盡快查明案情。在風波後，公司將更謹慎審視工作程序，而力暘會持續秉持一貫嚴謹的工作原則以及自我要求，回應社會期待。

力暘聲明書指出，112年5月30日台南檢調單位因貪汙索賄案至本公司北、中、南辦事處進行調查，本公司相關人員亦全力配合檢調單位提供資料，但有媒體指稱本公司總裁古盛煇、董事長黃志文被檢調單位執行搜索逮捕，並非事實，二員僅是配合調查並已經完成返回工作崗位。

本公司聲明所有作業均依照政府相關規定辦理，絕無不法情事，目前亦全力配合檢調單位調查，釐清案情。