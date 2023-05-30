「古箏王子」8年前猥褻國中女 因高嘉瑜被打...他被判3年1月

一名女子讀國中時，遭有「古箏王子」外號的張姓老師猥褻，事後雙方約定以9萬6千元和解，直到立委高嘉瑜遭前男友林秉樞毆打上新聞，女子問起母親「張和解金付完沒？」才得知他未依約賠償。女子向新北市警汐止分局報案，士林地方法院依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪判3年4月徒刑。台灣高等法院張認罪，改判3年1月徒刑。

張姓老師已婚，有1個小孩，他擔任古箏工作室負責人，網路上有不少他的演奏作品。

2015年6月13日，當時還不滿14歲的被害人在古箏教室習藝，張佯稱要調整她的姿勢，卻將雙手伸進她的內衣撫摸、揉胸。被害人隔天向母親的朋友傾訴，雙親輾轉得知，和張姓老師談判後，同年6月17日簽訂和解書，約定張應分24期賠償9萬6千元。

不過張姓老師只付了2萬8千元就「賴帳」，被害人母親不忍女兒受二度傷害，沒將此事告知丈夫與女兒。2021年12月，全家人討論起高嘉瑜遭毆事件，昔日猥褻案再被提起，被害人才知道張耍賴。

張姓老師否認強制猥褻，聲稱不知道女學生實際年齡，還說她「看起來像二十幾歲」。張說因女學生上課時嚴重彎腰駝背，他才用左手敲打她的腰背來提醒，那時她沒有不適或反對的意思。

「我上課這十幾年來都沒有發生類似這樣的事情」張否認指控，並表示當初會簽和解書是因對方父親揚言要讓他傷敗名裂、無法教課，還偷錄音，為了保護名譽，避免讓二十幾年彈古箏的努力付諸流水，才同意賠償並簽和解書。

士林地院審理後認為被害人指述可信，也無證據顯示張遭到女子父母恐嚇、威脅。士院批張身為人師，猥褻女學生還不認罪，判3年4月刑。