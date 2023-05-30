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中壢4男女冒充檢察官訛人 老婦存款全失2棟房也遭查封

聯合報／ 記者林保光／即時報導

桃園沈姓男子涉嫌冒充檢察官，稱林姓婦人名下金流有欠款400萬元，要求她向冒充土地代書的楊姓夫婦，申辦房屋質押借款。半年多以後，林婦收到法院要查封房子的公文，才發現不但2棟房子遭他人設定質押，帳戶的錢也早被提領光。

據了解，70多歲的林婦於2021年7月，接獲詐騙集團冒充保險員，指她向保險公司詐領10萬元保險理賠，已由檢察官查辦，隔天沈姓男子（48歲）便涉嫌冒充檢察官，要她先去銀行申辦網路銀行服務，將1指定帳戶並設定為約定帳戶，並以偵查不公開、監管她的帳戶等名義，要求林婦不得查閱帳戶。林婦不疑有詐照做，也把網銀帳戶帳號、密碼回傳給沈。

沈姓男子後來又謊稱，查林婦的金流中時，發現她有400萬元欠款，介紹林婦拿房屋及土地所有權狀，向涉嫌冒充代書的楊姓男子（46歲）、冒充代書助理的溫姓女子夫婦，申辦抵押借款570萬元，將錢匯入她名下帳戶，但她不得動用帳戶內的錢。

不料，直到去年2月，林婦收到法院查封她房子的公文，相當驚訝，後來自己去查帳戶，發現帳戶的存款遭領光，損失609萬元，2棟房子也遭他人設定抵押1800萬元，才知道受騙，向法院自訴，說明前因後果，並保警查辦全案。

高雄市刑大偵二隊追查全案，查出李姓男子（45歲）涉嫌將林婦的存款轉出，幕後操控者是沈姓男子和楊姓夫婦，並確認沈與楊自稱是代書，並沒執照，5月24日與桃園中壢警分局，在中壢區逮捕沈姓男子、楊姓夫婦和李姓男子4人，找到相關借貸資料後，查扣542萬餘元現金、3輛賓士休旅車、露營車，依詐欺、洗錢防制法和組織犯罪條例等罪嫌，移送高雄地檢署查辦。

警方在桃園中壢逮捕沈姓男子（右二）等人，記者林保光／翻攝
警方在桃園中壢逮捕沈姓男子（右二）等人，記者林保光／翻攝
警方在桃園中壢逮捕沈姓男子等人，以點鈔機清點查扣的現金。記者林保光／翻攝
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警方在桃園中壢某地政士事務所，查獲沈姓男子等人，發覺他們根本沒執照。記者林保光／翻攝
警方在桃園中壢某地政士事務所，查獲沈姓男子等人，發覺他們根本沒執照。記者林保光／翻攝
警方在桃園中壢逮捕冒充代書方的楊姓夫婦。記者林保光／翻攝
警方在桃園中壢逮捕冒充代書方的楊姓夫婦。記者林保光／翻攝
警方查扣的524萬餘元現金。記者林保光／翻攝
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房子 保險 檢察官 詐騙集團

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