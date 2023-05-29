5億高中生案社會關注 廣告導演開直播談他所知的賴家人

台中市5億高中生案引起社會廣泛關注，曾向賴家租車位10年以上的廣告導演梅鎧炎昨天為此開直播，指賴姓高中生是「孝順而傻傻的孩子」而且不是同性戀，對他就這樣過世，不能接受，也希望檢警加油，替「小賴」找到死因，讓事情水落石出。

梅鎧炎說，他承租賴姓高中生祖父（實為生父）的土地當停車位，那塊地至少可以停約20輛車，且靠近捷運站，起碼價值1億元。但因為門經常損壞不修，外車會進去，有次他的後車廂玻璃還被砸破，很氣，但他曾和老賴先生為門之事爭論過，他的反應就是「不爽就別租啊！」是不禮貌且殘酷的一面。

他說，賴的祖父經常穿著破汗衫，家裡抽屜還滿是藥袋，走路一拐一拐的，也曾見賴母在水湳市場裡擺攤賣家裡種的地瓜、酪梨等，看到他們一家，不會以為他們是有錢人，還會以為是低收入戶。

梅鎧炎說，有些新聞報導將賴母描述成很厲害的人「那不是我所認識的賴太太」、「千萬不要把賴太太形容成是一個狐狸精，她根本不是」，也絕非「很壞的中國新住民、很壞的中國來的陸配」而賴姓高中生對英文有興趣、英文不錯，是個有禮貌的乖孩子。

他說，以賴的祖父而言，大可讓賴母開個店賣個東西，但他沒有。因此他想，賴生的祖父過世後，以他和母親感情好，會很希望不要再過這樣低端的生活。