【重磅快評】大院長可以、小法官不行 公義如何實踐？

法界最近熱議的兩件事，一是司法院長許宗力在大法官群組告知蔡總統已決定未來新同事人選，一是獲選為法官人事審議委員會委員的基隆地院法官李岳，在法官論壇貼出即將討論的法官遷調案，後者被司法院指責違規、強制刪文、李岳則請辭委員。同樣是預告人事訊息，大院長可以、小法官不行，司法院的雙標，連基層法官都質疑這樣的司法院好意思談公平正義？

原本6月1日將就任人審委員的李岳，日前將司法院提交6月6日人審會討論的人事案，包括多位司法院廳處長調任最高法院辦事法官、及多個法院院長的人事案貼上法官論壇，讓所有法官了解。李岳當初參選人審委員的重要訴求就是人事透明，但他的行為卻被司法院告知貼文違反審議規則，司法院祕書長林輝煌還強令刪文。

司法院的作為引爆基層法官批評，不只有名列遷調名單中的法官表達願公開接受檢驗，等同力挺李岳的做法；林輝煌更被爆出在廿多年擔任人審委員時，在人審會開會時錄音的過往更被拿出對照，林輝煌在會中錄音行為也曾遭官方質疑、但林當時義正辭嚴地強調必須透過會議紀錄之公開，才能達到選舉人監督法官代表之目的，更強調會議情形應公開，乃是當然之理；質疑審議規則與母法相抵觸，根本是無效規定。

許多法官不只感慨昔日曾為打破人事黑箱、有雖千萬人吾往矣氣魄的改革派代表林輝煌，為何在位居廟堂之上後，卻無法容忍比他昔日還溫和的作法？更不解司法院有什麼難言之隱，不能讓人事案公開透明讓法官知情？不論司法院派任人選是否適當，接受檢驗都是基本要求，司法院的強勢刪文，只怕引來更多反效果。

更諷刺的是，司法院禁止獲選為負責審議法官人事案的人審委員在法官論壇貼出即將討論的人事案，但被基層稱為大院長的司法院長卻可以在大法官群組直接告知蔡總統對4位新大法官已作出決定，還直接把未來新同事的名字一一列出。許宗力與李岳的作法並沒有太大差別，司法院的態度卻只瞬間凸顯其雙標。