快訊

獨家專訪／李坤城兒曝林靖恩酗酒鬧事「被報警」 控偽造簽名奪房產：醫生可作證

影／iPhone 15全系列最新實體模型機曝光！Pro款會改動作按鈕？六大看點一次摸清

「螢光蝦壽司」與「螢光劑」有關嗎？螢光劑有沒有毒？螢光劑知識一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兆勁科技涉違反證交法 負責人800萬交保

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

上市網通科技大廠「兆勁科技」涉嫌造假美化營收，虛灌金額破億元，檢調昨兵分多路搜索約談該公司紀姓負責人及主管等16人，依證交法財報不實、非常規交易等罪嫌偵辦中；北檢訊後令紀男800萬元交保，楊姓等4名涉嫌人50至200萬元交保，其餘請回。

據悉，兆勁科技1995年成立，原名友旺，2018年改名兆勁，公司主攻網通、物聯網、先進雷射晶片、半導體晶片研磨，2000年底股票上市，但今年3月因延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，違反證交所對於上市公司管理相關程序規定，遭證交所開罰3萬元。

檢調調查，兆勁科技負責人紀姓男子等高層，涉嫌藉與人頭公司、旗下子公司虛偽交易，虛灌營收、美化財務狀況，製作不實財報，虛報交易金額破億元，依證交法等罪嫌偵辦中，確切不法所得待清查。

上市網通大廠兆勁科技爆發高層虛灌營收美化財報，北檢今約談紀姓負責人、公司幹部及人頭公司相關人員共16人。圖／聯合報系資料照片
上市網通大廠兆勁科技爆發高層虛灌營收美化財報，北檢今約談紀姓負責人、公司幹部及人頭公司相關人員共16人。圖／聯合報系資料照片

半導體 年改

延伸閱讀

碳權交易所擬7月底成立 證交所出資6億國發基金4億

概念股漲翻天 證交所教戰兩點認清假碳權

虛灌逾上億！上市網通大廠兆勁爆財報不實 檢調約談負責人等共16人

港媒：聯想、浪潮等多家陸企已停購含美光晶片模組

相關新聞

屏東男求愛不成開車撞通訊行女店員棄空屋致死 凶嫌逃死定讞服刑

屏東男子黃東明因愛慕通訊行曾姓女店員，追求不成由愛生恨，竟開車尾隨衝撞致重傷昏迷，再帶往空屋上銬，放任重傷的曾女死亡，最...

2名女司機疑陷感情糾紛 從樹林飛車追逐到北車互毆

柯姓女計程車司機懷疑丈夫與張姓女計程車司機有婚外情，今年柯女、張女在新北市樹林區狹路相逢，兩人對向會車時認出彼此，柯女隨...

日人來台參賽遭中橫落石砸死 國賠468萬元

日籍男子白井寬之來台參加第六屆瑪吉斯太魯閣國際登山挑戰賽，卻在試騎自行車時，於台八線九曲洞西側隧道口附近遭落石擊中頭部，...

三星鄉長涉貪又被爆買春「吃18歲的」 子女：遭黑手一再詆毀

宜蘭三星鄉長李志鏞日前涉嫌貪汙遭收押禁見，昨日更有媒體暴露檢廉監聽譯文，指李志鏞買春、「吃18歲的」；李志鏞子女李佳耕與...

兆勁科技涉違反證交法 負責人800萬交保

上市網通科技大廠「兆勁科技」涉嫌造假美化營收，虛灌金額破億元，檢調昨兵分多路搜索約談該公司紀姓負責人及主管等16人，依證...

影／婦遭投資詐騙230萬 詐團缺人取款車手竟遠從屏東來

新北市吳姓婦人掉入詐團投資詐騙圈套，日前要求再籌230萬元，引起黃婦懷疑報警求助，吳婦依警方指示，前天佯稱已籌足現款可以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦