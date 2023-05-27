兆勁科技涉違反證交法 負責人800萬交保

上市網通科技大廠「兆勁科技」涉嫌造假美化營收，虛灌金額破億元，檢調昨兵分多路搜索約談該公司紀姓負責人及主管等16人，依證交法財報不實、非常規交易等罪嫌偵辦中；北檢訊後令紀男800萬元交保，楊姓等4名涉嫌人50至200萬元交保，其餘請回。

據悉，兆勁科技1995年成立，原名友旺，2018年改名兆勁，公司主攻網通、物聯網、先進雷射晶片、半導體晶片研磨，2000年底股票上市，但今年3月因延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，違反證交所對於上市公司管理相關程序規定，遭證交所開罰3萬元。