上海移遠通信違法在台設立子公司 台籍經理50萬交保

跨國物聯網方案供應商中國上海移遠通信技術公司，2020年間涉嫌透過台灣籍經理余佳儒，規避經濟部投審會審核來台投資，成立由該公司實質掌控的「普羅夥伴」與「安外兒」兩間公司。檢調昨約談余男後，依違反兩岸人民關係條例陸資公司未經許可在台從事業務活動，諭知以50萬元交保。

上海移遠通信技術主要業務為互聯網及5G通信模組，其與廣和通、中國移動3家，占據全球智慧設備超過五成市占率，主要產品包括5G、車載及安卓智能等智慧通信模組，營收在全球業界名列前茅。