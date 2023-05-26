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上海移遠通信違法在台設立子公司 台籍經理50萬交保

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

跨國物聯網方案供應商中國上海移遠通信技術公司，2020年間涉嫌透過台灣籍經理余佳儒，規避經濟部投審會審核來台投資，成立由該公司實質掌控的「普羅夥伴」與「安外兒」兩間公司。檢調昨約談余男後，依違反兩岸人民關係條例陸資公司未經許可在台從事業務活動，諭知以50萬元交保。

上海移遠通信技術主要業務為互聯網及5G通信模組，其與廣和通、中國移動3家，占據全球智慧設備超過五成市占率，主要產品包括5G、車載及安卓智能等智慧通信模組，營收在全球業界名列前茅。

檢調掌握，上海移遠通信技術涉嫌違法於2020年6月來台投資，透過在母公司擔任經理的余男，來台設立普羅夥伴、安外兒2家子公司，余男並出任兩子公司的銷售總監，負責發展相關業務及對外招攬人才。

中國上海移遠通信技術公司涉嫌透過台灣籍經理余佳儒，違法來台投資並成立子公司，檢調約談余男後以50萬元交保。圖／聯合報系資料照片
中國上海移遠通信技術公司涉嫌透過台灣籍經理余佳儒，違法來台投資並成立子公司，檢調約談余男後以50萬元交保。圖／聯合報系資料照片

上海 市占率 物聯網

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