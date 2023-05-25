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「直播主之亂」落幕！連千毅確定入獄 最高法院今判關7年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

直播主連千毅4年前和寵物店業者鄭又仁在網路上結怨，雙方互相砸店、開槍，引發「直播主之亂」，時任刑事局長的警政署長黃明昭還南下坐鎮，最高法院依主持犯罪組織、成年人教唆少年非法持有槍枝罪判刑7年定讞，已通知檢方啟動防逃機制，連千毅確定得入獄。

另外，連千毅犯強制、剝奪他人行動自由、毀損等罪判1年徒刑，得易科罰金確定。

連千毅（37歲）有意壯大在太陽會的聲勢，成立蘭庭國際公司，並設立「蘭庭精品」直播倉庫，並吸收多名員工為幫派成員，動輒恐嚇網路上酸連千毅的網友，甚至要網友到倉庫開直播公審。

連千毅2019年經天道盟大老「霸董」任命為太陽會業務長，之後擔任太陽會高雄分會長，並將刀械、棍棒放置在直播倉庫，另有改造手槍可使用。

2019年9月17日至19日間，連千毅和鄭又仁發生糾紛，鄭不甘被恐嚇，率眾到連千毅的直播倉庫叫囂、砸門，連千毅不滿，隨即派人先後到倉庫、寵物店打人砸車。

當時雙方一度在18日晚間經牽線和談，但隔日凌晨有網路群組號召集結去直播倉庫挑釁，警方擔心雙方演變江湖衝突，派員至連千毅倉庫「守望」，沒料對方不顧警方在場，開車撞門，連千毅派人朝鄭又仁寵物店開4槍。

連千毅除與鄭又仁衝突，2019年4月質疑謝姓員工與她的女性友人過從甚密，動「家法」蒙眼痛毆，也留言恐嚇兩名批評或嘲諷他的網友，甚至因懷疑網友想騙取他賣的手表，逼該網友到倉庫開直播公審45分鐘。

一、二審皆依主持犯罪組織、成年人教唆少年非法持有槍枝罪判刑7年，另強制、剝奪他人行動自由、毀損等罪判1年徒刑，得易科罰金；最高法院今駁回上訴，全案定讞。連

連千毅。 圖／聯合報系資料照片
連千毅。 圖／聯合報系資料照片
直播主連千毅（右）。圖／聯合報系資料照片
直播主連千毅（右）。圖／聯合報系資料照片

連千毅 直播主

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