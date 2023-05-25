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貝萊德投資詐騙洗錢破3億 台主嫌狡猾不曾被抓這次栽了

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

假投資詐騙幾乎已成主流，高雄余姓男子掌控國內多個水房，並擔任幕後操縱和柬埔寨KK園區詐團聯繫，創立「貝萊德」投資APP以投資虛擬幣、飆股，1年多已和旗下水房經手3億多元贓款，余平時開保時捷、BMW代步，警方蒐證多時赴高雄大寮逮捕，將余及共犯等32人依詐欺罪嫌送辦。

刑事局電信偵查大隊指出，經分析165資料庫，針對「貝萊德」假投資APP詐團分析，循線追查到主嫌余男，以及台灣水房負責人鄭姓男子（41歲），被害人遭投資詐騙後，鄭男和旗下水房就會將贓款交由水房幹部、車手等分工，有系統匯到台灣人頭帳戶。

而贓款經層層轉帳洗錢，最後再用泰達幣打入冷錢包內，並轉入「柬埔寨機房」核心幹部的帳戶中，警方清查鄭男及其旗下洗錢水房從2021年7月起開始運作，至今年5月遭破獲時，犯案約22個月已經手贓款3億多元。

據了解，余男（41歲）是和柬埔寨KK園區接洽主要窗口，且長期掌握、主導在台多個水房、機房，只要認為配合度好、獲利高就會再引介和柬國詐團合作，加上余平時藏身幕後，做詐都會安排多個斷點，導致過去都不曾落網沒有前科，平時還開保時捷、BMW代步。

警方掌握余、鄭操控的水房、機房主要以高雄大寮一處工寮為據點，經報請橋頭地檢署指揮，經1年半蒐證前後發動5次搜索，一共在高雄、台南及新竹搜索拘提共32人。

警方統計，包括在主要據點大寮工寮起獲600多萬元現金、2200元美金，加上其餘犯罪地點一共起獲現金711萬多元，同時將余的保時捷、BMW2輛車查扣，另有帳冊、UPS不斷電系統、NAS雲端硬碟等證物，詢後依詐欺、洗錢、組織等罪嫌送辦。

警方破獲詐團在台主嫌余男、水房幹部鄭男等32人。圖／警方提供
警方破獲詐團在台主嫌余男、水房幹部鄭男等32人。圖／警方提供
警方破獲詐團查扣現金711萬元及點鈔機。圖／警方提供
警方破獲詐團查扣現金711萬元及點鈔機。圖／警方提供
警方破獲詐團查扣現金711萬元及點鈔機。圖／警方提供
警方破獲詐團查扣現金711萬元及點鈔機。圖／警方提供

洗錢 柬埔寨

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