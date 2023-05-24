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台中警員包庇女友經營應召站 更一審今改輕判1年10月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蔡姓男子曾是一分局警員，但被指控涉嫌洩漏秘密給經營應召站的賴姓女友，包庇女友，一審時，認定蔡男收受女友3萬元賄賂，判刑5年6月，但二審卻認定無證據證明蔡男收賄，判無罪，最高法院發回更一審後，台中高分院今宣判，依瀆職罪，判刑1年10月，褫奪公權1年。

判決指出，蔡姓男子曾是第一警分局民權所警員，2012年2月起，支援分局行政組執行正風正心專案工作，負責查緝轄內色情、賭博不法，而蔡與曾經經營應召站的賴姓女子在2013年間成為男女朋友，而賴女又雇人經營無店招的色情應召站。

蔡男在2013年3月中旬，得知第五警分局已有賴女經營「五權護膚店」是色情應召站的情資，民權所副所長接獲情資後，已報告所長後，委由該所林姓巡佐負責查緝，但林對於查緝色情業務不熟悉，曾請蔡男接辦，但蔡男拒絕。

林男後來找來其他同事共同承辦，當時派出所所長也認為蔡男有查緝色情業者的經驗與紀錄，也將訊息告知蔡男，協請蔡男必要時協助。

2013年12月11日下午某時，蔡男向負責查緝女友應召站的同事探詢進度，得知同事晚間將到「五權護膚店」勘查拍照，蔡男就約賴姓女友，及該應召站的林姓合夥人，在一家小吃攤見面商討對策，當時三人研議出要用「交件」（讓警方有績效，避免日後再查緝），安排女子佯裝為個體戶，讓警方查緝，據此讓案件以違反社維法案件裁罰，藉此包庇女友經營的應召站。

一審認定蔡男有據此向女友收取3萬元的賄賂費，遭依貪汙治罪條例，判刑5年6月，褫奪公權3年，但二審時卻認定，無證據證明蔡男有收錢或有洩蜜、包庇情事，改判無罪，檢察官上訴後，最高法院發回。

台中高分院今更一審宣判，認定蔡男有洩漏國防以外之機密、包庇他人犯意圖使男女與他人為性交或猥褻之行為而容留以營利罪，判刑1年10月、褫奪公權1年。

台中市蔡姓警員涉嫌包庇經營色情應召站的女友，台中高分院今判蔡1年10月徒刑。圖／本報資料照
台中市蔡姓警員涉嫌包庇經營色情應召站的女友，台中高分院今判蔡1年10月徒刑。圖／本報資料照

女友 應召站

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