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健保署員工私查個資！4年查23筆肉搜冤家老小 判刑結果出爐

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

中央健保署羅姓女員工私查債主個資，被判刑10月，緩刑3年。圖／報系資料照
中央健保署羅姓女員工私查債主個資，被判刑10月，緩刑3年。圖／報系資料照
在中央健保署任職的羅姓女子，與吳姓女子有財務糾紛，羅女卻利用工作機會私下查詢吳女、吳女的林姓女兒、李姓女婿的個人資料，再撥電話向林女、李男討債，林女懷疑個資遭竊檢舉，羅女見東窗事發，主動向檢方自首，高雄地院審理後，依違反個資法判刑10月，緩刑3年，並要羅女支付公庫10萬元。

判決指出，羅女從2018年11月至去年8月間在健保署任職，她承辦的業務可以登入健保署「承保財務資料系統-個人基本資料」系統，調閱民眾姓民、身分證字號、眷屬資料、電話及地址等個人資料。

2018年11月間，剛到職不久的羅女發現個資系統強大，私下登入系統查詢跟她有財務糾紛的吳女個資，拿到電話、地址後，撥電話向吳女催討欠款。

之後接連查詢吳女的李姓女婿、林姓女兒的個資，接連登入系統查詢，統計從她任職至去年8月間，就登入系統查詢3人個資達23次，後來林女發現個資外流，察覺是羅女利用職務之便查詢，於是向健保署檢舉。

羅女發現查個資的行為被林女發現後，主動向地檢署自首，高雄地檢署審理時，羅女坦承在工作時私查吳女等人資料，檢方偵結後，依違反個人資料保護法將她起訴。

高雄地院審理時，法官認為羅女任職健保署，卻藉職務私查吳女等人個資，但考量她犯後坦承犯行，犯後態度尚可，且在檢方展開偵辦時，就主動向地檢署自首，綜合相關事證，依個資法判刑10月，緩刑3年，但要求她支付公庫10萬元。

個資 健保 自首

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