設充電樁未經大樓管委會同意 電動車主私設皆敗訴

當電動車成為趨勢，充電樁設置需求愈多，電動車主與大樓管委會的衝突也加劇。高雄市議員郭建盟今天在工務部門質詢中表示，統計全國未經大樓管委會同意私設充電樁訴訟案，法官一致判決車主敗訴，須拆除設備並回復原狀，建議宣導指南需明確。

電動車充電樁示意圖。圖／報系資料照

郭建盟表示，依全國各級法院民事庭的訴訟案件查詢，涉及大樓住戶私設充電樁的民事訴訟案件共有4宗，皆由管理委員會提告。法院根據公寓大廈管理條例第6條等規定，裁定車主敗訴，除需拆除設備恢復原狀，還需負擔訴訟費用。這些判決對被告車主來說是雙重打擊，不僅傷荷包，也傷害了與其他住戶的關係。

為何公寓大廈管理條例已明確規定，住戶在進行維護、修繕或設置管線等需要使用共用部分的行為，必須經過管理負責人或管理委員會的同意，民眾還要私自設置充電樁呢？電動車主反映，電動車業務員多半建議「表後私接」，理由是大部分的管理委員會因費用問題不會同意，且經濟部能源局的《社區電動車充電設備設置Q&A》也模稜兩可，讓車主誤以為未經管理委員會同意的「表後接線」行為，只是「有爭議」、而非「違法」。

郭建盟強調，電動車車主在安裝充電樁時，有兩個重要前提，一是須經由管理委員會或區權會的同意，二是要聘請專業技師向台電申請核准後進行施工。他查詢台電相關的申請規定，只要管理委員會同意且有專業技師進行設計和施工，同時大樓和車主同意設置獨立供電，並願意承擔相應的費用，大樓並有足夠的電器室空間增加變電箱，台電將全力配合。台電提供的額外電力不會影響大樓原有的供電容量，所以住戶們無需擔心因充電樁的使用導致大樓用電不足的問題。

郭建盟要求工務局在公寓大樓管理條例的主管權責以及鼓勵綠能電動車發展的初衷下，製作適合本地的電動車充電樁安裝Q&A指南。他建議向各大樓的管理委員會發函，提供可靠的指引，讓電動車車主與大樓住戶能建立良好的信賴關係。經發局與消保官應加強與電動車商的溝通與合作，確保所提供的資訊是正確且不會誤導消費者。

「這是全國性的問題！」高雄市工務局長楊欽富表示，新大樓建案對設置充電樁較無問題，舊大樓的充電樁用電評估系統電置，此需管委會同意。新建建築物於建造執照及竣工階段應依建築技術規定，預留供電動車輛充電設備及裝設空間圖說，及電機技師簽證表。既有公寓大廈住戶於公寓大廈設置電動車充電樁時，若未變更主要構造或防火區劃等，無需辦理建築物變更使用執照；依現行公寓大廈管理條例規定管線如需經過共用部分時，應由管理委員會同意後始得設置。