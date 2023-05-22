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疫期賣「中衛防疫」醫療口罩侵犯商標權 檢方建請從重量刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

中衛防疫消毒包等公司負責人鄭淳池涉嫌與水福生技公司負責人張永豐製造印有「中衛防疫」字樣的仿冒醫療口罩對外販售，不法獲利15萬5985元，台北地檢署檢察官偵辦，將鄭共7人違反醫療器材管理法等罪起訴。

檢方偵辦認為，商標權案件依法也要處罰法人，一併起訴中衛防疫消毒包、水福生技2家公司。

鄭淳池於2021年6月至2022年5月疫情期間，與張永豐及張旗下公司員工等人製造印有「中衛防疫」、「凱笙醫療用口罩」、「士誠醫療用口罩」的醫療用口罩配貨在台北車站、台北、桃園等地捷運站內販賣機販售。

檢方指控，由於鄭、張等人未經過中國衛生材料生產中心股份有限等公司授權，涉嫌侵害中衛、凱笙、士誠3家公司的商標權，有民眾在台北車站內的販賣機買到仿冒中衛公司的口罩察覺有異，向中衛公司提出檢舉，中衛提告，檢方分案偵查。

檢方指出，被告張永豐犯後將罪責推卸給他人，建請法院審酌犯後態度、所為對社會所生危害程度對張從重量刑，扣案口罩建請法院宣告沒收。

圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影

中衛 口罩 永豐

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