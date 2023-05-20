不滿遊民搭棚占用住家門前空間 莽廚持菜刀追殺判5年4月

桃園一名彭姓男子不滿黎姓遊民長期搭棚占據其住家前方空間，且不時以言語挑釁，去年11月一時衝動，持菜刀追砍對方14刀，導致對方耳朵、右肩和左手多處撕裂傷，血流不止，經路人報警才保住性命；桃園地院審理此案，最後依殺人未遂罪判彭男5年4月有期徒刑。全案可上訴。

檢警調查，彭男曾因傷害罪被花蓮地院判刑3個月，去年6月間才執行完畢，8月返回桃園後任職廚師。他平時與母同住平鎮，但由於住家前方空間遭黎姓遊民用帆布搭棚占用，環境髒亂不堪，要求對方搬離還被索討「搬遷費」，不給就被嘲諷家境窮，因此心生怨懟。

去年11月13日凌晨0時許，彭男因心中不滿，手持菜刀朝黎男頸部，雖然因為對方閃避及伸手阻擋未釀人命，但也造成右耳、右肩和左手多處撕裂傷。行凶後，他冷眼看待黎男倒地，轉頭逕自回家，未叫救護車，因此被認定有殺人的主觀犯意，由於黎男經路人報案撿回一命，因此最後是被起訴殺人未遂。