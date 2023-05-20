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6年前要訂妨害司法公正罪 陳宏達批一場空：誰在阻礙立法？

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

蔡英文總統上任第一年親自主持的全國司法改革會議，邀集國內上百人參與，但會議結論有多少被束之高閣？司改國是會議委員、高檢署主任檢察官陳宏達便指出，當初會議決議要訂妨害司法公正罪，6年過去卻是空，司法最重要的價值就是獨立性，政府對妨害司法公正罪態度，正反映司改的決心。

2017年司法改革國是會議成果報告書中，決議增修妨害司法公正罪，不過目前仍不見政府更進一步動作。陳宏達表示，依據聯合國反貪腐公約實行法為理論基礎，他曾在國是會議提案增修「妨害司法公正罪」，司法最重要的價值就是獨立性，沒有獨立，就沒有公平和公正；沒有獨立，就沒有信賴與尊嚴。政府是否推動制定此法，代表政府究竟是否真正要推動司法改革的決心。

陳宏達觀察，金錢介入與政治關說是影響司法獨立的二項重要因素。用錢行賄檢察官或法官，干預司法偵查，可依貪汙治罪條例辦理；如今，無形的影響力威力更強，若能從外界影響司法決定，將會影響人民對司法的信賴。因此，應藉由藉由增修妨害司法公正罪，建立防衛線，保護司法免於受外力干預。

他舉例說，三中案一審判決無罪後，台北地檢署對於是否上訴回應等收到判決後再研究，卻有政務官說，只是一審判決，還未到蓋棺論定。公開都這樣說了，私底下又會怎麼下「指導棋」？

陳宏達質疑，政府不夠積極處理司法改革的核心議題，當初增修妨害司法公正罪是司改國是會議上，當著蔡總統面作出的決議，經過6年卻仍不見成果，究竟有什麼障礙、誰在阻礙立法，耐人尋味，政府應該公開相關資訊。

對於司法為何公信不彰，陳宏達舉最近政府打詐為例指出，犯罪案件最重要的是前期做好防堵，詐騙氾濫牽涉到多個政府部會，如果其他行政部門消極、被動，成立再多辦公室也沒用；就像檢察官執行打詐需要的科技偵查法，從說要立法，到現在已經多少年過去。

陳宏達認為，如果司法改革一步一腳印，必產生改變，若從源頭控管，後端改善，品質必然隨之提升。

台灣高等檢察署主任檢察官陳宏達表示，政府應更積極增修妨害司法公正罪，保障司法獨立性，才能證明政府推行司法改革的決心。記者房荷庭／攝影
台灣高等檢察署主任檢察官陳宏達表示，政府應更積極增修妨害司法公正罪，保障司法獨立性，才能證明政府推行司法改革的決心。記者房荷庭／攝影

司法改革 國是會議 檢察官

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