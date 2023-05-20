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羅志明、夏復翔涉共諜案抗告求保 高院駁回並不得抗告

聯合報／ 記者林保光／即時報導

台聯前立委羅志明、海軍退役少將夏復翔涉嫌共諜案，多次邀請退將赴大陸，協助陸方發展組織，經高雄地檢署依違反國家安全法等罪起訴，2人遭經裁定續押3個月後，提出抗告要求交保，但高等法院高雄分院裁定駁回，並不得再抗告。

檢調查出，羅、夏2人從2013年至2019年間遭中共吸收，利用政界、軍方人脈優勢，長期引介國軍特定階級、退役將領，前往大陸接受招待，接觸陸方統戰組織，食宿費用均由陸方埋單，共計引介退將赴陸13次，有48名三軍退將赴陸接受招待。

1月5日搜索羅、夏2人公司、住處，查扣相關證物，但高雄地院裁定2人各以20萬、15萬元交保，檢方提抗告，1月18日高雄高分院撤銷發回地院更裁，隔天地院認為2人經濟充足、海外人脈可依靠，有極高逃亡可能，裁定羈押禁見。

3月16日雄檢認為羅、夏2人助陸方發展組織，依違反國安法等罪起訴2人，高雄地院也開接押庭，認為羅、夏仍有逃亡、串證之虞，裁定續押3個月，羅、夏2人因此提抗告。

高雄高分院合議庭認為，羅、夏違反國家安全法嫌疑重大，且涉案的退役將領人數、受陸方招待次數均多，2人在全案立於「核心角色」地位，為求脫罪極可能勾串辯詞，且2人的人脈、海外關係、出境頻繁，足認為他們有逃亡、勾串之虞，駁回2人抗告，並不得再抗告。

前立委羅志明（中）、前海軍少將夏復翔（右）涉共諜案，因遭續押提抗告，高雄高分院駁回他們的抗告。圖／本報資料照片
前立委羅志明（中）、前海軍少將夏復翔（右）涉共諜案，因遭續押提抗告，高雄高分院駁回他們的抗告。圖／本報資料照片

退將 國安法

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